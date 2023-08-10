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Многодетным семьям предложили установить четырехдневную рабочую неделю

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, направят на заключение в правительство 10 августа.

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Инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью, пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий. Более того, предлагается сохранить зарплату членам многодетных семей на уровне сотрудников, которые работают по пять дней в неделю.

«В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети — наше будущее», — заявил он.

Сокращенная рабочая неделя в количестве 32 часов будет распространяться на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет. Инициатива, по словам Слуцкого, способствует увеличению времени для занятий с детьми и пропорциональным распределением внимания на всех.

Депутаты из других фракций оценивают законопроект неоднозначно. Депутат от «Единой России» Андрей Исаев заявил «Известиям», что инициатива «заслуживает обсуждения», но может привести к дискриминации многодетных.

«Таких работников будут стараться не принимать на работу. Зачем нужен работник, который будет работать меньше, а получать как все? — выразил мнение парламентарий.

Предложение о четырехдневной неделе для многодетных может заработать, если часы, которые они не доработают, будут субсидироваться за счет государства, считает эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Три за трех: для многодетных могут ввести рабочую четырехдневку

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