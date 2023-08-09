В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующе письмо (есть в распоряжении «Известий» направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

«Согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом нередко дорога из дома на работу и обратно, при пятидневной рабочей неделе, занимает у россиян от 10 до 20 часов дополнительно из-за удаленности рабочего места или сложной логистики», — отмечается в письме.

Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.

«Нередко хроническая усталость снижает мотивацию и интерес к работе, способствует росту недовольства условиями труда, появлению раздражительности, безразличия и даже депрессии. Это неизбежно влечет за собой развитие таких заболеваний как гастрит, язва, гипертония и инфаркты. Неслучайно в настоящее время инфаркты в 30–40 лет уже стали распространенным явлением», — сказано в письме.

Также сообщается, что данное предложение имеет международное измерение. Например, несколько лет назад Европейский суд признал время, потраченное работником на то, чтобы добраться из дома до места работы и обратно, рабочим временем. А в Португалии в июне этого года правительство страны запустило эксперимент с внедрением четырехдневной рабочей недели.

«Широкая дискуссия о возможности внедрения четырехдневной рабочей недели также активно ведется в нашей стране последние годы. Кроме того, некоторое время назад заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря о четырехдневной рабочей неделе, отметил, что данный эксперимент надо начинать постепенно и сокращать рабочий день на час, затем на два и так далее», — заявлено в обращении к Котякову.

По мнению директора Института Антона Орлова, сокращение рабочего дня за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем четко вписывается в предложенную концепцию и могло бы стать первым шагом на пути к четырехдневной рабочей неделе.

«В этой связи прошу Вас дать оценку целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части признания времени, потраченного работником на то, чтобы добраться из дома до места работы и обратно, рабочим временем», — обратился Орлов к Котякову.

В мае «Известия» писали, что большинство (81%) российских компаний поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, при этом только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы. Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком — необходимость урезания зарплат. Сегодня бизнес в России не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.