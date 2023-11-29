Как оплачивается работа в новогодние праздники в 2024 году

Январь считается самым коротким месяцем в году, так как почти треть месяца приходится на новогодние праздники. Однако магазины, банки, почта и ряд предприятий продолжат работу в каникулы. «Известия» рассказывают, как оплачивается труд в праздничные дни и какая еще компенсация предусмотрена в 2024 году.

Что говорит закон о работе в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, а значит, тоже будут нерабочими. Таким образом на отдых придется 10 дней. Но кому-то это время придется провести на рабочем месте.

Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни не запрещена для представителей разных отраслей и профессий, если это предусмотрено в договоре (ст. 113 ТК РФ). К ним относятся сотрудники непрерывных производств, коммунальных и экстренных служб, общепита, работники творческих профессий — артисты, журналисты, фотографы, аниматоры, а также те, кто работает посменно.

Всего таких профессий, для которых можно установить особый график работы, более 250. Их перечень утвержден распоряжением правительства от 4 июля 2023 года.

Кроме того, вызвать на работу при необходимости можно любого сотрудника из любой сферы с его письменного согласия. Исключения составляют работники, не достигшие 18 лет, беременные женщины, одинокие родители или опекуны детей до 14 лет, матери детей до трех лет, родители детей-инвалидов и работники, ухаживающие за больными родственниками. Принуждать их к выполнению должностных обязанностей в праздники никто не может.

Как оплачивается работа в новогодние праздники

Для официально трудоустроенных сотрудников, которые работают на «пятидневке», продолжительные выходные никак не повлияют на оклад. Они получат зарплату полностью. Для остальных категорий работников, например, со сменным графиком или почасовой оплатой труда, действует иная схема.

Так, если сотрудник трудится посменно, то его рабочие дни, попадающие на новогодние праздники, оплачиваются в двойном размере. А так как в 2024 году все новогодние выходные — праздничные, то компания должна оплатить работу с 1 по 8 января в двойном размере.

Сменщики с почасовой оплатой, у которых часть смены выпадает на праздничный период, получают двойную оплату только за часы работы в праздничный день. Это касается и смен с 31 декабря на 1 января.

Вместо оплаты в двойном размере сотруднику также может быть предоставлен отгул. Тогда его работа в праздник оплачивается как за обычный рабочий день. Однако это правило не распространяется на работников, с которым заключен трудовой договор на срок до двух месяцев. Им положена только оплата в двойном размере.

Как документально оформить работу в новогодние праздники

Если работа в праздничные дни не прописана в договоре и производственном графике, то для того, чтобы привлечь сотрудника к работе в новогодние праздники, понадобятся два документа — письменное согласие и приказ о привлечении работника с его подписью.

Еще можно воспользоваться другим вариантом — заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) или срочный трудовой договор на выполнение конкретного объема работ. Такие действия Трудовым кодексом не запрещены, однако важно, чтобы работа по новому договору не дублировала должностные обязанности сотрудника по основному договору.

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