В костюме Деда Мороза: половина россиян ищет подработку на праздники

Более половины россиян ищут подработку на время новогодних праздников. При этом каждый пятый готов подрабатывать Дедом Морозом или Снегурочкой. «Известия» выяснили, как найти дополнительный заработок на праздники, какие вакансии самые прибыльные и наиболее востребованные в этом году.

Подработка Дедом Морозом и Снегурочкой

Более половины (54%) россиян ищут подработку на время новогодних праздников. При этом каждый пятый рассматривает работу аниматором. Об этом следует из результатов исследования Авито Работы и сервиса подработки GigAnt.

По данным опроса, имеющего в распоряжении «Известий», 18% россиян хотя бы раз в жизни работали Дедом Морозом или Снегурочкой. Для многих из них (34%) подобный опыт оказался единичным случаем, около четверти (26%) выходят на такую подработку периодически, раз в два-три года, а для 18% новогодние представления стали ежегодным способом заработка.

В костюме Деда Мороза Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Чаще всего сказочными персонажами работают молодые люди в возрасте 18–35 лет. Большинство из них (48%) стремятся дополнительно заработать, остальные (42%) утверждают, что получают от этого хорошие эмоции, им нравится дарить людям радость и общаться с детьми.

Облачаясь в праздничные костюмы, россияне в среднем планируют заработать 6–10 тыс. рублей за представление. Меньшая часть (7%) готова трудиться аниматорами только за сумму от 20 тыс. рублей, еще 11% согласны на небольшой заработок менее 5 тыс. рублей.

Эксперты, опрошенные «Известиями», объясняют желание людей подработать возросшими тратами на подготовку к Новому году, отдых, развлечения и подарки близким.

— Россияне ищут возможность заработать и улучшить финансовое положение. Количество вакансий быстро растет из-за увеличения спроса в преддверии праздников, особенно в крупных городах. Спрос на новогодних героев сохраняется на протяжении всех каникул, — говорит руководитель проекта Авито Подработка Анна Ошарова.

Кем россияне подрабатывают в праздники

По данным сервиса hh.ru, сегодня в России открыто более 100 тыс. вакансий, предлагающих подработку. Чаще всего это продавцы-консультанты и кассиры (12%), операторы call-центра (12%), водители (6%) и курьеры (5%).

— В декабре в стране было открыто вдвое больше вакансий, предполагающих подработку, — рассказывают «Известиям» в пресс-службе онлайн-рекрутинга. — Накануне Нового года стали появляться традиционные для этого периода варианты — сборщики, комплектовщики, фасовщики и упаковщики подарков, менеджеры по продаже подарков и специалисты по обработке новогодних заказов, вакансии для артистов новогодних шоу, Деда Мороза и Снегурочки.

В костюме Деда Мороза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также к типичным новогодним вакансиям относятся декораторы и фотографы на елки, продавцы на елочных базарах, торговцы пиротехникой, различные специалисты на ледовые катки и горки (например, в этом году на такие объекты уже открыто несколько вакансий для медсестер). Также работодатели активно размещают вакансии под усиление команды перед праздниками — чаще всего ищут грузчиков, продавцов и кассиров. Обычно это проектная занятость — только на горячий сезон, отмечают в hh.ru.

В топ-5 актуальных вакансий сегодня входят фотограф на елки (от 100 тыс. рублей на руки), артист (от 50 тыс. до 90 тыс. рублей), SMM-менеджер по новогодней рассылке (от 25 тыс. рублей), водитель-курьер праздничного дня (от 85 тыс. рублей) и продавец-консультант на новогодний базар (от 80 тыс. рублей).

Сколько можно заработать?

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, в течение новогодних праздников наиболее востребованы продавцы — в прошлом году на эту специальность приходились 37% вакансий. Также популярна работа, не требующая профессионального опыта (курьеры, комплектовщики и промоутеры): эти позиции занимали 36% от всех предложений на рынке. Еще 10% людей подрабатывали на производственных объектах, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.

— Обычно россияне ищут занятость без специального опыта — таких обычно больше трети соискателей. На втором месте по спросу среди кандидатов — вакансии в продажах (30%), на третьем оказалась сфера производства и сельского хозяйства (11%), — отмечает собеседник «Известий».

В костюме Деда Мороза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным эксперта, медианная праздничная зарплата в прошлом году составляла 35 тыс. рублей. Больше всего платили в Москве — 41 тыс. рублей в месяц. После столицы лидерами были Красноярск, Иркутск и Ульяновск (35–36 тыс. рублей), далее шел Санкт-Петербург (33 тыс. рублей). Меньше всего за праздничные подработки предлагали в Ижевске (24 тыс. рублей) и Омске (около 20 тыс. рублей).

— В этом году из-за возросшего спроса на онлайн-товары наиболее прибыльной будет подработка сборщиком заказов и курьером, — отмечает коммерческий директор сервиса по поиску подработки GigAnt Евгений Коночкин. — Помимо этого, из-за дефицита линейного персонала остается спрос в сфере обслуживания в целом — это продавцы, кассиры, работники торгового зала, официанты. Поэтому тем, кто готов подрабатывать в новогодние праздники, будет из чего выбрать.

Подработки в обычное время

По данным опроса Службы исследований hh.ru, 93% россиян ищут подработку для дополнительного заработка. Чуть больше трети считают, что она помогает развивать навыки, 14% «с пользой проводят время», а 12% ищут дополнительную занятость «для души».

— Как правило, люди выбирают для дополнительного заработка свой небольшой бизнес, работу курьером или продавцом, — рассказывают в пресс-службе сервиса. — Некоторые занимаются аналитикой, работают администраторами, барменами, грузчиками, операторами call-центров, копирайтерами, промоутерами, SMM-специалистами, упаковщиками, фотографами и рекрутерами.

Почти половина (46%) подрабатывающих соискателей призналась, что их начальство даже не знает о дополнительной работе. Треть (33%) работодателей, которые знают о второй работе сотрудника, относятся к этому положительно. Но если руководство поднимет заработную плату, то большая часть (57%) готовы отказаться от подработки и сосредоточиться на своей основной деятельности.

В костюме Деда Мороза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, сегодня в России подрабатывает около 17% сотрудников. 65% респондентов трудоустроены в одном месте, но хотели бы найти дополнительный заработок. 18% работающих россиян не имеют подработок и не ищут их.

Большинство опрошенных (61%) тратят на подработку менее 10 часов в неделю, остальные — от 10 до 20 часов. При этом чаще всего (39%) доля заработка от подработки составляет 10–30% общего дохода. В то же время, согласно данным hh.ru, более четверти (28%) людей смогли увеличить заработок на 50%.