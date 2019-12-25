Труд в праздник: более половины россиян поработают в начале января

На предстоящих новогодних каникулах будут трудиться 58% россиян, рассказали «Известиям» в сервисе «Работа.ру». Причем 22% из них предстоит пятидневная рабочая неделя. В предыдущие годы, по оценке экспертов, в январские праздники выходили на работу около 40% граждан. Значительная часть трудоголиков задействована в сфере услуг, которая функционирует без выходных. Немало и тех, кто предпочитает трудиться в праздники, чтобы получить дополнительный заработок или отгулы.

Продавцам и официантам не до отдыха

По данным исследования сервиса «Работа.ру», с которым ознакомились «Известия», трудиться в праздничные дни, с 1 по 8 января 2020 года, намерены 58% жителей страны.

Среди них большинство (26%) будут работать посменно. Еще 25% респондентов отметили, что их график — гибкий, а 22% опрошенных предстоит пятидневная рабочая неделя.

Заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», что большинство из тех, кто трудится в праздничные дни, заняты в сфере обслуживания — это продавцы, кассиры, официанты, хостес, курьеры, водители и т. д.

— Всегда находятся сотрудники, готовые работать сверхурочно для получения дополнительного дохода и отгулов, — отметил он. — Согласно нашему опросу, проведенному в первом полугодии 2019 года, 40% россиян предпочли бы работать во время праздничных дней в обычном режиме, чтобы получить дополнительную денежную компенсацию.

В свою очередь, член комиссии Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что в предыдущие годы доля работающих в новогодние праздники варьировалась в пределах 40%.

— По праздникам трудятся сотрудники предприятий, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность государства: полицейские, пожарные, медики, транспортники и другие. А также представители общественного питания и сферы культуры, так как в этот период идут многочисленные новогодние концерты, детские утренники, люди ходят в музеи, кино, кафе, — сказала «Известиям» депутат.

Новый год кормит год

К росту числа трудящихся в новогодние каникулы привело изменение графика многих организаций, считает директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина.

— В ряде образовательных учреждений перешли на интенсификацию (организацию системы обучения, максимально использующую внутренние резервы для повышения эффективности учебного процесса. — «Известия»), чтобы сформировать экзаменационный график для преподавателей и студентов. Также в новогодние каникулы мобилизуются многие коммерческие структуры, потому что этот период приносит им хороший сезонный заработок, — сказала «Известиям» Любовь Храпылина.

Эксперт отметила, что россияне стали активнее отдыхать и развлекаться в новогодние каникулы, и специально для них во многих городах подготовлено большое количество интересных мероприятий, что напрямую влияет на рост числа работающих в праздники.

Ранее в СМИ появилась информация, что в первую декаду января будут работать лишь 16% россиян. Однако заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин уверен, что показатель в 58% объективнее отражает реальность.

— Как говорится, Новый год кормит год. В России на долю сферы услуг приходится 70% рабочих мест. Соответственно, работать будут те, кто обслуживает отдыхающих: сотрудники ресторанов, баров, санаториев, отелей, турбаз. В праздничные дни такие заведения получают большие доходы, — сказал эксперт «Известиям».

Алексей Белянин также согласился с тем, что на столь высокие показатели повлиял и график работы сотрудников учебных заведений. Помимо сессии в вузах, в период новогодних каникул организуют много мероприятий для школьников, в которых задействуют учителей.