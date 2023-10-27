Можно ли работать во время отпуска и как оплачивается такой труд в 2023 году

Любому официально трудоустроенному россиянину полагается ежегодный оплачиваемый отпуск. Но иногда он вынужден прервать отдых и вернуться на рабочее место по просьбе руководителя. Законно ли это и как оплачивается такой труд, рассказывают «Известия».

Работа во время отпуска в 2023 году — что говорит закон

Отпуск — это свободное время, которым работник может распоряжаться по своему усмотрению. Принуждать его к выполнению должностных обязанностей никто не может. Однако трудовое законодательство не содержит запрета на труд, если сотрудник готов продолжить работу. Главное для работодателя — заручиться его согласием.

Иногда и сам работник выбирает работу вместо отдыха, чтобы заработать побольше. Законом это тоже разрешается, хотя работодателей не всегда устраивает такой вариант.

Отозвать из отпуска при необходимости можно любого сотрудника, за исключением работников, не достигших 18 лет, беременных женщин и занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Это правило действует, только если человек находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. При этом работник должен присутствовать на своем месте полный рабочий день. Вызвать его на несколько часов можно, только если он работает по совместительству.

Работа во время отпуска в 2023 году — как документально оформить

Чтобы в дальнейшем избежать проблем с трудовой инспекцией и налоговой, трудовые отношения между работником и работодателем во время отпуска нужно правильно оформить.

В первую очередь организация должна выслать уведомление о вынужденном прерывании отпуска с указанием конкретной даты и причины вызова. Так как в это время сотрудник может находиться в другом городе или даже стране, проинформировать его лучше заранее привычными способами связи, например по телефону или электронной почте.

Если работник согласился выйти на работу, он должен подтвердить свое решение письменно. Оно оформляется в произвольной форме на имя руководителя. В нем необходимо сообщить о получении уведомления и указать, когда он желает использовать оставшиеся дни отпуска.

Затем к выходу сотрудника на работу работодатель должен издать приказ об отзыве (ст. 125 ТК РФ). В документе, помимо причины и даты, должно быть указано, сколько дней отпуска сотрудник успел отгулять и сколько еще осталось. Неотгулянные дни работник может взять, когда ему удобно, или попросить присоединить их к следующему отпуску. После согласования эти изменения вносятся в график отпусков.

Также можно воспользоваться другим вариантом — заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) или срочный трудовой договор на выполнение конкретного объема работ. Таким образом получится, что по основному месту работник всё еще отдыхает, а по другому — работает, при этом получая и зарплату, и отпускные. Такие действия Трудовым кодексом не запрещены, однако важно, чтобы работа по новому договору не дублировала должностные обязанности сотрудника по основному договору.

Работа во время отпуска в 2023 году — как оплачивается

От того, какой вариант был выбран, зависит и оплата труда. Если речь идет о первом — отзыве из отпуска на основании приказа, — то работник получит свою обычную зарплату. Отпускные же придется пересчитать, так как получать одновременно заработную плату и компенсацию за отпуск по закону нельзя.

Если с работником заключен дополнительный договор, то проводить перерасчет не нужно. Оплата труда в этом случае производится в размере и на условиях, прописанных в договоре.

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