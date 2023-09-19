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Вдох-отдых: россияне стали рекордно часто брать отпуск за свой счет

В условиях санкций предприятия используют такой способ для экономии на зарплатах, отмечают эксперты
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В 2022-м и начале 2023 года каждый 10-й россиянин, уходя в отпуск, делал это за свой счет, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Это антирекорд за последние 12 лет. В условиях антироссийских экономических санкций некоторые компании усиливают давление на работников и вынуждают их уходить на отдых без оплаты, объясняют эту тенденцию эксперты. В Роструде напомнили, что неоплачиваемый отпуск — законная опция, но инициатива должна исходить от сотрудника, а не от работодателя. Впрочем, по словам экспертов, на рынке труда это стало уже традиционной альтернативой сокращению штата, к чему персонал относится с пониманием.

Отпускать руки

Доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022-го – начале 2023 года выросла до 9–10% — это максимальные значения за последние 12 лет, следует из статьи замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, опубликованной в августовском номере журнала «Вопросы экономики». Эксперт провел собственные расчеты, опираясь на статистику Росстата, данные охватывают средние и крупные предприятия.

Отпуск без сохранения зарплаты — одна из форм неполной занятости. За последние годы число людей, отдыхающих за свой счет, постепенно росло. В 2010-х годах этот показатель составлял 5–6%, затем вырос до 7–9%. Но после введения антироссийских санкций уровень неоплачиваемых отпусков достиг рекордно высоких отметок, подчеркивается в статье исследователя. Дело в том, что многие предприятия усилили давление на сотрудников. Таким образом компании подстраиваются под новые кризисные условия.

Сотрудник офиса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В разных отраслях вынужденная неполная занятость (неоплачиваемые отпуска, урезание рабочего времени, простои на производстве) используются работодателями неравномерно, подчеркивается в статье Ростислава Капелюшникова. Например, бюджетный сектор при столкновении с негативными шоками практически не прибегает к таким практикам.

При этом после введения санкций в некоторых сферах деятельности компании стали массово заставлять персонал переходить на полставки или идти в отпуск за свой счет, отмечается в исследовании. В частности, в автомобилестроении под это подпали 57% сотрудников, в гостиничном бизнесе — 30%, на авиационном транспорте — 26%.

По Трудовому кодексу (ТК) инициатива предоставления отпуска без сохранения зарплаты должна исходить от сотрудника, напомнили «Известиям» в пресс-службе Роструда. Там добавили: работодатель не может принудить к этому по своему усмотрению, в том числе из-за уменьшения объема работ и финансовых трудностей в организации.

беременная женщина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— По закону сотруднику может быть предоставлен отпуск за его счет по соглашению между ним и работодателем. Некоторым категориям трудящихся руководитель обязан позволить взять временное освобождение от работы. В частности, в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до пяти календарных дней. Также участникам ВОВ (до 35 дней), пенсионерам по старости (до 14 дней) и инвалидам (до 60 дней), — рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

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Вынужденная альтернатива

На практике нередко встречаются нарушения ТК. Самое распространенное — когда инициатором неоплачиваемого отпуска выступает работодатель, а не работник, как того требует закон, отметил директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. По его словам, бывают случаи, когда руководители просят сотрудников написать такое заявление, чтобы сэкономить на выплате жалования. Но бывает и наоборот: трудящиеся сталкиваются с отказами, хотя по ТК имеют право на временное освобождение, резюмировал юрист.

Неоплачиваемые отпуска — это фактически форма скрытой безработицы, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. По данным Росстата, в 2022-м около 4,6 млн россиян трудились неполное время или брали освобождение за свой счет. Уровень такой безработицы составил около 13%, что более чем втрое превышало официальные на тот момент 3,9%, подчеркнула эксперт.

кошелек с деньгами
Фото: ТАСС/Олег Елков

— В 2023 году тенденция только усилилась. По статистике, только в I квартале граждан, взявших отпуск за свой счет, оказалось более 1 млн. Всего же в условиях неполной занятости в июне 2023-го трудились 4,7 млн человек, тогда как в тот же месяц в прошлом году — 4,4 млн. Чаще других на неполное рабочее время переводят на предприятиях обрабатывающей промышленности, здравоохранения и социальных услуг, — поделилась Ольга Лебединская.

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Даже в бюджетной сфере могут отправлять в неоплачиваемые отпуска, когда, например, проводится ремонт, мойка больниц или нет поступлений из фонда ОМС, отметила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.

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— В трудной ситуации компании в качестве традиционных альтернатив сокращению штата прибегают к урезанию часов или настаивают на том, чтобы сотрудники брали отпуск за свой счет. В свою очередь, работники зачастую готовы идти навстречу руководству, понимая, что предприятию не хватает финансовых ресурсов. Такая практика менее характерна для мегаполисов и более распространена в городах, экономика которых завязана на ограниченное число крупных компаний, а также в сфере малого бизнеса, — объяснила HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова.

металургия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время довольно часто работники берут отпуск без оплаты по своей инициативе, добавила она. По словам эксперта, это особенно востребовано среди специалистов, вовлеченных в проектную деятельность, в частности в сферах консалтинга и IT.

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