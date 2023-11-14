Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час

Инициативу сокращения рабочего времени по пятницам на один час поддержали большинство опрошенных сограждан (61%). Такие выводы следуют их опроса, опубликованного 14 ноября на сайте по поиску работы SuperJob.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, рабочая неделя составит не 40, а 39 часов. В настоящее время семь из 10 россиян работают на полную занятность по графику 40-часовой рабочей недели. Между тем у 28% сотрудников работодатели сократили рабочее время в пятницу на час.

В опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Сокращение трудовой недели поддержали преимущественно женщины (67% против 56% среди мужчин соответственно). Против данного решения оказались 16% респондентов. Они опасаются, что из-за этой меры сократится их зарплата.

Почти четверть опрошенных (23%) затруднились оценить предложение депутатов. По их мнению, нововведение не способно на что-либо повлиять. Так, в некоторых организациях перерыв на обед составляет 48 минут вместо часа. В виду этого в сложности в пятницу и получается сокращенный рабочий день, уточняет «Газета.Ru».

В начале ноября в Государственную думу сенатором Айратом Гибатдиновым был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями. В пояснительной записке к проекту говорится, что условия труда современного наемного рабочего усилили давление на его психическое и моральное состояние, что негативно сказывается на трудоспособности.

В августе в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предсложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Отмечалось, что в множестве европейских стран уже работают по 36, 35 и 32 часа в неделю. Тогда же в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей.

Также в августе Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.