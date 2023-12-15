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Песков указал на несоответствие Украины и Молдавии критериям вступления в ЕС

Песков: ни Украина, ни Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Ни Украина, ни Молдавия не соответствуют жестким критериям для вступления в Европейский союз. Таким образом в пятницу, 15 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал принятое по итогам саммита решение ЕС начать переговоры о вступлении этих государств в блок.

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. У ЕС всегда были жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют», — рассказал он журналистам.

Песков отметил, что ЕС сейчас переживает «не лучшие времена в своей истории», причем как с точки зрения функционирования объединения, так и с точки зрения экономики. В связи с этим становится понятно, что решение о начале переговоров с Киевом и Кишиневом является абсолютно политизированным, сказал он.

«Это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этим странам. Но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС», — указал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за происходящим, так как находится на одном континенте с Евросоюзом.

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы
При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе, сообщило Politico 15 декабря. Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Издание подчеркнуло, что голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

Юрист Карин Беше-Головко оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, премьер-министр не покинул бы комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения.

При этом сам венгерский премьер заявил, что у Будапешта много возможностей воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. По его словам, окончательное слово по данному вопросу должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.

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