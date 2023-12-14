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Политолог дала оценку «Итогам года с Владимиром Путиным»

Федорова: Путин вселяет уверенность в том, что курс России самый правильный
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин вселяет в людей уверенность в том, что курс Москвы во внешней и внутренней политике самый правильный. Об этом 14 декабря «Известиям» заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Она указала на то, что Путин в рамках «Итогов года», которые прошли в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глубоко вникал в каждый вопрос.

«Поразительно, насколько глубоко президент в это вовлечен, — это видно, он не торопил, не пытался пораньше закончить. Четыре с лишним часа, 67 вопросов — это, конечно, впечатляюще. В целом у меня возникло ощущение, что он с удовольствием общался с людьми. Был, как обычно, абсолютно открыт к диалогу, ему самому искреннее удовольствие, мне кажется, это доставляет», — сказала Федорова.

Также эксперт обратила внимание на разнообразнее прозвучавших к главе государства вопросов. Были и острые обращения, подчеркнула она.

«Например, про состояние медицины был вопрос из Свердловской области, про яйца прозвучал вопрос. И видно было, что президент абсолютно был готов к нему и четко понимает, как решать ситуацию. Было много насущных вопросов, которые либо касаются всех, либо каких-то конкретных регионов. Таких вопросов было много, поэтому, я думаю, что в ожидания массового зрителя прямая линия попала точно», — сказала собеседница издания.

По мнению политолога, «Итоги года с Владимиром Путиным» дали россиянам «абсолютную непоколебимую» уверенность в том, что курс России самый правильный.

«Уверенность в том, что мы обязательно добьемся результатов, мы от целей не отступаем ни во внешней политике, ни во внутренней. Это, мне кажется, та самая уверенность, которая людям сейчас необходима. Путин эту уверенность вселяет», — заключила Федорова.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились чуть больше четырех часов. Мероприятие прошло 14 декабря в Гостином Дворе в Москве.

В ходе выступления Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Всего российскому лидеру поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились, после того как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

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