Шоу-повар: Павел Прилучный — ресторатор, Кевин Спейси — маньяк

В российских кинотеатрах выходит праздничная комедия «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным в главной роли. Чемпиону Европы по дзюдо Олегу Крецулу посвятили спортивную биографическую драму. Кевин Спейси постепенно возвращается в кинематограф после обвинений в домогательстве, он сыграл маньяка в «Контроле». Также в прокате второй по кассовым сборам южнокорейский фильм этого года «Контрабандистки» и норвежский фолк-хоррор «Гномы. Новогодний беспредел». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные.

«Новогодний шеф» 12+

Режиссер: Василий Ровенский. В ролях: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Илья Любимов, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Андрей Петелько, Дарья Урсуляк

По мере приближения 31 декабря в прокате всё больше фильмов на праздничную тематику, к ним же относится «Новогодний шеф». В режиссерском портфолио Василия Ровенского больше анимаций, а не игровых фильмов: «Коты Эрмитажа», «Большое путешествие», «Великолепная пятерка». Главные роли в новой комедии достались Павлу Прилучному и Зое Бербер.

Павел Прилучный играет ресторатора Виктора, и дела у него идут не очень: его заведение хотят закрыть из-за долгов. Надежды подает новогодняя ночь, которая обещает стать прибыльной, — все столики забронировали. Но 31 декабря из ресторана уходит шеф-повар, а вместе с ним сбегает почти вся команда. Виктор не готов расстаться с бизнесом и выбирает нового повара — Олесю. Она владеет кухней на дому в подмосковном поселке, а познакомились они после того, как попали в аварию. Сначала общение не задалось, но общий язык удалось найти после разговора о еде. Горе-ресторатор верит в новую подчиненную, так как считает, что блюда Олеси пробуждают в людях самые теплые и добрые воспоминания.

«Контроль» 16+

Режиссер: Джин Фолэйз. В ролях: Кевин Спейси, Лорен Меткалф, Марк Хэмптон, Эр Фаррелл, Аарон Либёрд, Джошуа Фрэйтер-Лафлин, Адам Сауфвик, Александра Келли

Дорожные триллеры часто привлекают внимание режиссеров: в июле вышел «Кентавр», в прошлом году — «Слон» с Павлом Прилучным, а еще раньше — «Драйв» с Райаном Гослингом. Жанр позволяет снимать быстро и недорого, если есть качественный сценарий и пара хороших артистов. «Контроль» тоже относится к этому направлению. Антагониста за кадром сыграл двукратный обладатель «Оскара» Кевин Спейси, который в 2017-м попал в скандал о сексуальных домогательствах. Но в 2019 году с актера сняли обвинения, и он постепенно возвращается в кинематограф.

Стелла Симмонс — блестящий политик и министр внутренних дел Великобритании. Она заводит роман с премьер-министром, но их связь держится в секрете. После очередной пресс-конференции Стелла решает отвезти домой утомившуюся дочку любовника. Вместе они садятся в беспилотный автомобиль, но оказываются в ловушке: неизвестный маньяк запирает Стеллу в транспортном средстве. Под его контролем руль, газ, тормоз и все остальные системы, даже камера внутри салона. Связь между заложницей и ее захватчиком идет по телефону, и мужчина требует от Стеллы ответить за ее проступки — как личные, так и профессиональные.

«Крецул» 12+

Режиссер: Александра Лихачева. В ролях: Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский, Ион Мокану, Андрей Порубин, Анжела Чобану, Ирина Тарасюк, Диана Лысая

В основе фильма лежит реальная история российского и молдавского дзюдоиста Олега Крецула, чемпиона Паралимпийских игр 2008 года. Картина не пересказывает биографию спортсмена, создатели уделили больше внимания теме мужской дружбы и стойкости человеческого духа.

В «Крецуле» одновременно совмещаются игровые эпизоды и записи с видеокассет, что в некоторой степени приближает релиз к документалистике. Впервые картину показали на кинофестивале «Короче», и это полнометражный игровой дебют Александры Лихачевой (выпускница ВГИКа, мастерская экспериментальной режиссуры Алексея Учителя). До этого она была известна по документальному кино.

В 1997 году Олег Крецул возвращается с Олимпийских игр и играет свадьбу. Но через три дня с ним случается катастрофа: он попадает в автомобильную аварию, его жена погибает, а сам спортсмен выживает, но навсегда теряет зрение. Возвращает к жизни Олега его друг детства Виталий Глигор.

«Контрабандистки» 18+

Режиссер: Рю Сын-ван. В ролях: Ким Хе-су, Ём Джон-а, Чо Ин-сон, Ко Мин-щи, Пак Чон-мин, Ким Джон-су, Ким Джэ-хва, Пак Кён-хе, Пак Чун-мён, Чу Бо-би



В минувшем августе в отечественных кинотеатрах вышел «Криминальный город: Разборки в Пусане», ставший самым кассовым корейским фильмом в этом году ($83 млн общих сборов). Комедия «Контрабандистки» ($36 млн) — вторая лента в рейтинге, и она теперь тоже вышла в России.

Хотя события фильма разворачиваются в 1970-е, он следует современному тренду на смену гендерных ролей: протагонистами здесь стала группа отчаянных девушек, лишившихся работы. Режиссер «Контрабандисток» Рю Сын-ван очень популярен у себя на родине и имеет много наград, номинаций и премий от южнокорейских кинофестивалей.

Возле прибрежного городка Кунчхон строят завод, деятельность которого отравляет морскую воду вместе с ее обитателями. Группа ныряльщиц, зарабатывавшая добычей устриц, остается без дела. От тяжелой жизни женщины вынуждены переквалифицироваться и поднимать со дна ящики с контрабандой. Начальник местной таможни выходит на их след и устраивает облаву — только одной ныряльщице, Чо Чхун-джа, удается сбежать, а остальные отправляются в тюрьму. Спустя два года она возвращается к бывшей команде с новым амбициозным делом, только отсидевшие подруги уверены, что именно она их сдала.

«Гномы. Новогодний беспредел» 18+

Режиссер: Магнус Мартенс. В ролях: Мартин Старр, Амрита Ачария, Киран Шах, Таунс Баннер, Зои Винтер-Хансен, Калле Хеллеван-Ларсен, Генриетта Стинстрап, Йеппе Бек Лаурсен, Эльдар Воган, Марианн Юнгер

Фолк-хорроры на основе скандинавских мифов, легенд и другой мистики уже можно выделить в собственное направление: «Солнцестояние», «Ритуал», «Охотники на троллей». Теперь к ним присоединились норвежские «Гномы. Новогодний беспредел».

В оригинале комедийный ужастик называется «В амбаре что-то есть», и снял его Магнус Мартенс. В последние годы он работал в США и занимался преимущественно сериалами: «Банши», «Бойтесь ходячих мертвецов», «Люк Кейдж», «Агенты Щ.И.Т», на их фоне фолк-хоррор о гномах однозначно выделяется. Задумка фильма не нова: герои должны следовать строгим правилам, иначе их ждут большие проблемы. Напоминает уже ставших классикой «Гремлинов».

Американец Билл получает в наследство от умершего дяди участок с домом и амбаром где-то в норвежской глуши. Вместе с женой Кэрол, сыном Лукасом и дочкой Норой они переезжают в новые владения. Покой семьи нарушают постоянные шумы — местные жители говорят, что их амбар проклят и там живут гномы. В существование последних верит только Лукас. Он узнает от краеведа, что маленькие существа любят тишину и стабильность, а изменения, шум и яркий свет выводят их из себя. Билл и Кэрол хотят переделать амбар в гостиницу, а на носу Новый год. Родители не хотят следовать строгим правилам карикатурных гномов и вызывают их гнев.