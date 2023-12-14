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Корреспондент «Известий» показала ситуацию на границе РФ и Финляндии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У КПП «Торфяновка» («Ваалимаа») на границе России и Финляндии, где 14 декабря открылось пассажирское и грузовое движение, постепенно выстраивается очередь из автомобилей. Как отметила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко, с финской стороны уже собралось больше 30 машин.

«У КПП «Торфяновка» постепенно выстраивается очередь из автомобилей. Проезжающие с финской стороны признаются: ожидающих уже не менее трех десятков автомобилей, а если посмотреть с другой стороны, то здесь мы видим практически свободную дорогу», — сообщает Оскерко.

Она отметила, что желающих пересечь границу с Финляндией с российской стороны оказалось не так уж и много.

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Ранее в этот день Северо-Западное таможенное управление сообщило, что с полуночи до 8 утра через «Торфяновку» проехали в обе стороны 24 грузовика, 190 легковых автомобилей, три автобуса, 348 физических лиц. В таможне отметили, что «Торфяновка» продолжит работу в круглосуточном режиме.

Газета Ilta-Sanomat 12 декабря со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо сообщила, что Финляндия откроет два КПП на границе с Россией — «Ваалимаа» и «Ниирала». Решение будет действовать до 14 января. При этом подчеркивается, что если в страну продолжат прибывать мигранты, границу могут быстро закрыть.

При этом изначально журналисты предполагали, что правительство откроет три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией.

28 ноября Орпо заявил, что с 30 ноября до 13 декабря республика закрывает все пункты пересечения границы с Россией. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

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