Государств, которые начинают ориентироваться на свои интересы и не собираются более следовать в фарватере каких-то других стран, становится больше, подчеркнул 13 декабря «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он оценил итоги переговоров Владимира Путина с ближневосточными коллегами.

«Таких стран становится больше, и такие страны открыты для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики — они большом дефиците у стран коллективного Запада», — сказал представитель Кремля.

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