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Макрон заявил о решающей роли саммита ЕС для возможного принятия Украины

Макрон: на саммите ЕС решится вопрос вступления Украины, Молдавии, Грузии
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Фото: REUTERS/MOHAMMED BADRA
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Дискуссии на саммите стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, где планируется обсудить перспективы принятия новых членов в содружество, станут определяющими для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом 13 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Париже перед началом встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

«Мы обсудим, в частности, вопрос расширения содружества. У нас есть рекомендация Еврокомиссии по поводу стран — кандидатов на вступление, и нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра (14 декабря. — Ред.), станут определяющими», — отметил французский лидер на пресс-конференции.

Он также добавил, что Франция и Словения остаются приверженными поддержке Украины в военном, экономическом, дипломатическом и гуманитарном планах и будут это делать так долго, сколько потребуется.

Кроме того, Макрон проанонсировал, что на саммите определяющим будет и вопрос реформирования содружества. В этом контексте он напомнил о необходимости дальнейшего развития формата так называемого Европейского политического сообщества, созданного по инициативе Франции в 2022 году.

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Ранее 13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участников, кто высказывается против.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее» Киева и только подтолкнет к тому, чтобы продолжать конфликт .

До этого, 10 декабря, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС и ей не удалось его переубедить.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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