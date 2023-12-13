Закон об ограничении использования телефонов в школе — что нужно знать

В среду, 13 декабря, Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. Законодательную инициативу поддержали 157 сенаторов. О том, как будут работать новые правила и что об этом думают эксперты, читайте в материале «Известий».

Закон об ограничении использования телефонов в школе — суть

С инициативой по ограничению доступа к смартфонам в школах выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В начале октября он предложил использовать гаджеты только для учебных целей и отказаться от них в остальное время. Законопроект поддержали депутаты Госдумы, уже 6 декабря его приняли во втором и третьем чтениях. Позднее, 13 декабря, документ одобрил Совет Федерации.

Закон запрещает учащимся использовать «средства подвижной радиотелефонной связи» во время занятий. Однако в нем есть и исключения. Достать телефон на уроке можно в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья школьников и сотрудников образовательного учреждения, а также в других экстренных ситуациях.

Как рассказала «Известиям» соавтор законопроекта — председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, — место хранения техники будет определять профильное министерство.

Кроме того, в новом законе закрепляется право учителей на уважение человеческого достоинства, а также защиту от всех форм физического, психологического насилия. Для этого преподавателям нужно обратиться в органы управления образовательной организации. К учащимся, которые нарушили их права, могут применяться дисциплинарные взыскания.

Помимо этого, с 1 сентября 2024 года уроки труда станут обязательными для начальных и средних классов.

Закон об ограничении использования телефонов в школе — мнения экспертов

Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, актуальность закона об ограничении использования гаджетов на уроках нарастала давно. Он отметил, что дети проводят со смартфонами и свободное, и учебное время. По мнению депутата, это подрывает усилия педагогов и к тому же не дает школьникам знаний.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщил, что эта инициатива направлена на возрождение классического образования, которое дает возможность воспитывать более вдумчивых людей. Он указал, что гаджеты только расхолаживают учащихся, ведь с их помощью можно посмотреть ответы на все вопросы в интернете, а не искать их самостоятельно.

Кроме того, депутат отметил важность уроков труда для детей любого пола. Спиридонов считает, что полученные на занятиях качества пригодятся ребятам для самостоятельной жизни, в том числе для укрепления будущих семей. Он также подчеркнул необходимость профессиональной подготовки учителей труда, которые могли бы идти в ногу со временем.

Иного мнения придерживается член Общественного совета при Минобрнауки, академик Российской академии образования (РАО), директор московской школы №109 Евгений Ямбург. В разговоре с «Известиями» он отметил, что новый законопроект трудно воплотить в жизнь.

По словам эксперта, чтобы запрет на использование смартфонов работал, «нужно иметь право отобрать» их у школьников. Однако ни педагог, ни охранник таким правом не обладают, так как гаджет является частной собственностью. Кроме того, добавил Ямбург, телефон — это оперативная форма связи, с помощью которой родители определяют, где ребенок и что с ним.

С точки зрения академика, более конструктивным подходом станет обучение детей правильному использованию смартфонов. Например, для определения высоты гор с большого расстояния, измерения показателей кровяного давления и пульса во время занятий спортом и т.д. Ямбург также подчеркнул, что различные гаджеты и технологии давно стали частью нашей реальности.

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