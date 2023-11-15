Сегодня все российские школы перешли на электронный дневник. Там можно посмотреть расписание, домашние задания, оценки за четверть или триместр. Помимо этого, сервис предлагает много дополнительных функций. О том, как пользоваться электронным дневником и что нового в нем появилось в 2023 году, рассказывают «Известия».

Для чего школьнику нужен электронный дневник в 2023 году

Электронный дневник — это аналог обычного школьного дневника, которые еще совсем недавно были в школах, но с более широкими функциями. Это закрытая информационная система со строгим процессом авторизации. В отличие от бумажного предшественника к нему нельзя получить доступ постороннему человеку.

Московские школы полностью перешли на электронные дневники и журналы с 1 сентября 2012 года. Затем к электронной системе присоединились и другие регионы. Она создана для взаимодействия между учениками, учителями и родителями. Педагоги размещают там домашние задания, дополнительные материалы для лучшего усвоения материала и выставляют оценки. Школьники могут узнать в сервисе расписание, задания и отметки, полученные за контрольные или работу на уроке. А родители получают возможность своевременно отслеживать успеваемость своих детей.

С 2023 года в электронном дневнике стало доступно расписание городских кружков и секций, на которые записан ребенок, а также даты школьных мероприятий, таких как спортивные матчи и мастер-классы. Но, пожалуй, самое главное новшество — это темы и даты контрольных работ. Теперь они известны заранее, что позволит подготовиться к ним в удобном для учеников темпе.

Как получить доступ к электронному дневнику в 2023 году

Для начала работы в электронном дневнике необходимо авторизоваться. Зарегистрироваться по номеру телефона или через соцсети, как в других сервисах, не получится. В первую очередь потребуется подтвердить свою личность через портал «Госуслуги» или региональные платформы: mos.ru для москвичей и «Петербургское образование» для жителей северной столицы. Тем, у кого пока нет аккаунта, нужно его создать.

Для школьников младше 14 лет доступна упрощенная учетная запись. При регистрации достаточно ввести только данные свидетельства о рождении и других документов. Тем, кто уже получил паспорт, следует указать его серию, номер, дату и место выдачи.

После авторизации необходимо выбрать каталог услуг, далее — раздел «Образование». А в нем — раздел «Электронный дневник школьника». При первичном входе нужно ввести логин и пароль. Их выдают в школе. В случае потери данных, ученику следует обратиться к классному руководителю. Он отправит запрос в администрацию учебного заведения, а там сгенерируют и выдадут новые логин и пароль.

В ряде регионов есть отдельные инструкции по регистрации в электронном дневнике. Их можно уточнить в самом учебном заведении.

Как пользоваться электронным дневником школьника в 2023 году

Школьникам следует входить в электронный дневник под своей персональной учетной записью. При первом входе чрез сайт откроется окно с предложением ввести учетные данные для доступа. Если поля заполнены корректно, появится сообщение о планируемом сроке предоставления доступа. Для удобства можно скачать мобильное приложение «Дневник.ру». Тогда все функции будут доступны прямо в телефоне.

После входа школьника в электронный дневник будет доступна страница «Рабочий стол». На ней отображаются календарь, иконки «Лента событий», «Сообщения», «Новости», а также «Личный кабинет», который можно настроить по своему усмотрению.

Навигационные элементы и элементы настройки содержатся на всех страницах. С любой из них, например, можно перейти в «Библиотеку МЭШ» для работы с электронными образовательными материалами, обратиться в «Портал поддержки» или начать беседу. Так, используя функционал «Личные сообщения», можно общаться с одноклассниками и учителями, а для создания групповой беседы нужно нажать иконку «Добавить чат».

В электронном дневнике ученики также могут оформить свое портфолио, выложить сертификаты и грамоты, обсуждать уроки и различные мероприятия. Таким образом электронный дневник чем-то заменяет соцсеть. Но не стоит забывать, что его основная функция — фиксировать результаты учебы. Посмотреть же текущие успехи можно в разделе «Оценки».

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