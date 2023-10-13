Прогрессивная школа: общаться с родителями учителям поможет тренажер
Российские специалисты создали виртуальный тренажер, который имитирует процесс общения школьного педагога с родителями учащихся. Система предлагает пользователю два десятка основанных на реальных ситуациях сценариев, в которых учитель должен выстроить конструктивный диалог. Поведение персонажей меняется в зависимости от ответов, которые выбирает специалист. Программа анализирует действия пользователя и указывает ему на ошибки. По словам учителей, тренажер может быть полезен для подготовки преподавателей, но только в сочетании с реальной педагогической практикой. Разработка поможет снизить уровень недовольства работой школы среди родителей, так как оно часто возникает как результат неправильной коммуникации, считают психологи.
Тренажер для учителей
Специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали виртуальный тренажер для учителей, который предназначен для отработки навыков конструктивного общения с родителями учеников. Воспользоваться им можно с помощью обычного компьютера или смартфона. Система создана для освоения педагогами методов эффективной коммуникации в стандартных и особо сложных ситуациях. Учитель может следовать агрессивной, защитной или конструктивной стратегии общения с отцом или матерью учащегося.
— Наша основная задача — вывести пользователя на максимальное использование конструктивной линии в разговоре с родителем, пришедшем в школу. Всего в тренажер «зашито» три вида стратегий коммуникации: агрессивная, защитная и конструктивная. В зависимости от того, какую из них выбирает пользователь, меняется и сценарий поведения родителя. Он может стать агрессивным или, напротив, доброжелательным и так далее. Все эти механизмы давно прописаны в психологической литературе, и мы просто реализуем то, что давно доказано, — рассказал директор симуляционного центра в образовании МГПУ Алексей Рытов.
Пользователь видит на экране монитора члена семьи учащегося. Поведение собеседника изменяется в зависимости от ответа, который выбирает студент или педагог. Сценарий каждой ситуации, которую обсуждают в ходе разговора, взят из реальной школьной жизни.
Например, к учителю приходит дедушка ученика и рассказывает, что его дочь — мама ребенка — не занимается сыном, он растет без отца, и ему нужно мужское воспитание, поэтому все вопросы нужно решать с дедом. Если учитель начинает активно возражать своему собеседнику, тот еще более активно сопротивляется. Задача педагога в данном случае убедить дедушку, что у них одна общая цель — развитие и интересы ребенка. Как только персонаж это понимает, начинается конструктивное общение. Другие сценарии: разговор с эмоциональной мамой, которая слишком поздно забирает ребенка после занятий, или беседа с родителями мальчика, курящего в школе.
Всего в тренажере представлено 20 типов родственников, роли которых сыграли актеры. Каждый из них участвует в 40 видеофрагментах с различными фразами и реакциями. По пять персонажей в каждой возрастной группе: дошкольники, начальная, средняя и старшая школы.
Как наладить коммуникацию
По словам разработчиков, главная ценность тренажера в том, что он сразу дает пользователю обратную связь и объясняет, что было сделано неправильно. Программа выявляет, каких навыков не достает преподавателю для успешной коммуникации с родителем. При этом перейти к следующему этапу можно только тогда, когда пользователь начнет применять все необходимые навыки и выстроит правильный диалог с предыдущим членом семьи. Во время работы на тренажере у учителя всегда есть возможность увидеть последствия своих действий и проанализировать их.
— Тренажер хорош тем, что постоянно дает пользователю обратную связь. Когда с тобой занимается тренер, это прекрасно, но в учебной группе всегда много слушателей, поэтому он не может постоянно оценивать твои действия. А без обратной связи ничему научить человека невозможно, — сказал Алексей Рытов.
Это не первый тренажер, который разработали в МГПУ. По мнению создателей, эффективность курсов повышения квалификации никогда не доходит до 20%, а при использовании их предыдущих разработок исправление обнаруженных ошибок обеспечивается в 80% случаев. В планах команды — применять созданную ими платформу и для разработки других тренинговых программ.
Такой тренажер не должен заменять собой реальное общение между учителем, учениками и их родителями, считает заслуженный учитель России Александр Снегуров. Это один из приемов, который можно использовать при обучении педагогов, но его нужно применять в сочетании с педагогической практикой, которая постоянно сокращается. Результаты работы на тренажере полезно было бы анализировать на семинарах.
— Кому-то помогает книга, кому-то лекция, наверняка есть люди, которым поможет эта форма обучения. Главное, чтобы не было перекоса в сторону создания моделей вместо работы в классической среде, — сказал Александр Снегуров.
По словам руководителя Центра личностных и профессиональных траекторий Московского института психоанализа Анны Мурышкиной, очные консультации — это одна из наиболее эффективных форм взаимодействия педагога с родителями обучающихся. В настоящее время встреча с ними для многих работников школы, даже самых опытных, остается одним из существенных стрессовых факторов. Педагогам не хватает практических навыков и психологических знаний для выстраивания плодотворного взаимодействия с семьей ученика.
— Запуск онлайн-тренажера поможет сформировать у педагога устойчивый навык эффективного взаимодействия с папами и мамами учеников в формате диалога и постепенно снизит градус недовольства родителей качеством образования из-за низкого уровня коммуникации. Это повысит социальный статус профессии учителя в обществе, — сказала Анна Мурышкина.
Для эффективной работы программа должна содержать разнообразные сложные ситуации, которые помогут сформировать необходимые компетенции у педагога. Также необходимо учесть индивидуальный профессиональный профиль, который будет меняться в зависимости от успешного выполнения кейсов, резюмировала эксперт.