Прогрессивная школа: общаться с родителями учителям поможет тренажер

Российские специалисты создали виртуальный тренажер, который имитирует процесс общения школьного педагога с родителями учащихся. Система предлагает пользователю два десятка основанных на реальных ситуациях сценариев, в которых учитель должен выстроить конструктивный диалог. Поведение персонажей меняется в зависимости от ответов, которые выбирает специалист. Программа анализирует действия пользователя и указывает ему на ошибки. По словам учителей, тренажер может быть полезен для подготовки преподавателей, но только в сочетании с реальной педагогической практикой. Разработка поможет снизить уровень недовольства работой школы среди родителей, так как оно часто возникает как результат неправильной коммуникации, считают психологи .

Тренажер для учителей

Специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали виртуальный тренажер для учителей, который предназначен для отработки навыков конструктивного общения с родителями учеников. Воспользоваться им можно с помощью обычного компьютера или смартфона. Система создана для освоения педагогами методов эффективной коммуникации в стандартных и особо сложных ситуациях. Учитель может следовать агрессивной, защитной или конструктивной стратегии общения с отцом или матерью учащегося.

— Наша основная задача — вывести пользователя на максимальное использование конструктивной линии в разговоре с родителем, пришедшем в школу. Всего в тренажер «зашито» три вида стратегий коммуникации: агрессивная, защитная и конструктивная. В зависимости от того, какую из них выбирает пользователь, меняется и сценарий поведения родителя. Он может стать агрессивным или, напротив, доброжелательным и так далее. Все эти механизмы давно прописаны в психологической литературе, и мы просто реализуем то, что давно доказано, — рассказал директор симуляционного центра в образовании МГПУ Алексей Рытов.

Фото: МГПУ

Пользователь видит на экране монитора члена семьи учащегося. Поведение собеседника изменяется в зависимости от ответа, который выбирает студент или педагог. Сценарий каждой ситуации, которую обсуждают в ходе разговора, взят из реальной школьной жизни .

Например, к учителю приходит дедушка ученика и рассказывает, что его дочь — мама ребенка — не занимается сыном, он растет без отца, и ему нужно мужское воспитание, поэтому все вопросы нужно решать с дедом . Если учитель начинает активно возражать своему собеседнику, тот еще более активно сопротивляется. Задача педагога в данном случае убедить дедушку, что у них одна общая цель — развитие и интересы ребенка . Как только персонаж это понимает, начинается конструктивное общение. Другие сценарии: разговор с эмоциональной мамой, которая слишком поздно забирает ребенка после занятий, или беседа с родителями мальчика, курящего в школе .

Всего в тренажере представлено 20 типов родственников, роли которых сыграли актеры. Каждый из них участвует в 40 видеофрагментах с различными фразами и реакциями. По пять персонажей в каждой возрастной группе: дошкольники, начальная, средняя и старшая школы .

Фото: МГПУ

Как наладить коммуникацию

По словам разработчиков, главная ценность тренажера в том, что он сразу дает пользователю обратную связь и объясняет, что было сделано неправильно. Программа выявляет, каких навыков не достает преподавателю для успешной коммуникации с родителем . При этом перейти к следующему этапу можно только тогда, когда пользователь начнет применять все необходимые навыки и выстроит правильный диалог с предыдущим членом семьи. Во время работы на тренажере у учителя всегда есть возможность увидеть последствия своих действий и проанализировать их .

— Тренажер хорош тем, что постоянно дает пользователю обратную связь. Когда с тобой занимается тренер, это прекрасно, но в учебной группе всегда много слушателей, поэтому он не может постоянно оценивать твои действия . А без обратной связи ничему научить человека невозможно, — сказал Алексей Рытов.

Это не первый тренажер, который разработали в МГПУ. По мнению создателей, эффективность курсов повышения квалификации никогда не доходит до 20%, а при использовании их предыдущих разработок исправление обнаруженных ошибок обеспечивается в 80% случаев. В планах команды — применять созданную ими платформу и для разработки других тренинговых программ .

Фото: МГПУ

Такой тренажер не должен заменять собой реальное общение между учителем, учениками и их родителями , считает заслуженный учитель России Александр Снегуров. Это один из приемов, который можно использовать при обучении педагогов, но его нужно применять в сочетании с педагогической практикой , которая постоянно сокращается. Результаты работы на тренажере полезно было бы анализировать на семинарах.

— Кому-то помогает книга, кому-то лекция, наверняка есть люди, которым поможет эта форма обучения. Главное, чтобы не было перекоса в сторону создания моделей вместо работы в классической среде, — сказал Александр Снегуров.

По словам руководителя Центра личностных и профессиональных траекторий Московского института психоанализа Анны Мурышкиной, очные консультации — это одна из наиболее эффективных форм взаимодействия педагога с родителями обучающихся . В настоящее время встреча с ними для многих работников школы, даже самых опытных, остается одним из существенных стрессовых факторов. Педагогам не хватает практических навыков и психологических знаний для выстраивания плодотворного взаимодействия с семьей ученика .

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Запуск онлайн-тренажера поможет сформировать у педагога устойчивый навык эффективного взаимодействия с папами и мамами учеников в формате диалога и постепенно снизит градус недовольства родителей качеством образования из-за низкого уровня коммуникации . Это повысит социальный статус профессии учителя в обществе, — сказала Анна Мурышкина.