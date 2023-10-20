Познается в еде: Роспотребнадзор попросили разнообразить меню школьников

Роспотребнадзору предложили пересмотреть школьное меню. Общественники попросили уточнить ассортимент продуктов, которые столовые должны использовать для школьных завтраков. Еда должна быть разнообразной и меняться один раз в два-три дня, говорится в проекте протокола по итогам Общественного совета при службе. НКО «Институт отраслевого питания» выборочно проверил меню завтраков для школьников из 85 субъектов: в 11 регионах не предлагали творог, в 19 — рыбу, еще в трех — фрукты .

Одно и тоже

Роспотребнадзору по итогам Общественного совета при службе рекомендовали скорректировать действующие СанПиН в части «Особенностей организации общественного питания детей». То есть уточнить ассортимент продуктов, которые должны быть включены в меню бесплатного горячего школьного завтрака, а также установить требования к его разнообразию : оно должно меняться один раз в два-три дня. Об этом говорится в проекте протокола по итогам совета от 21 сентября. «Известия» ознакомились с документом. Если поправки внесут в документ, требования станут обязательными к исполнению.

Этот вопрос на совещании подняли общественники: так, НКО «Институт отраслевого питания» выборочно проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах.

Фото: РИА Новости/Познается в еде

Президент организации Владимир Чернигов сказал «Известиям», что «завтраки школьники первого-четвертого классов получают за счет государства, поэтому им эксперты уделили приоритетное внимание». Обеды в основном оплачивают родители , добавил он.

По итогам проверки выяснилось, что питание детей в некоторых регионах однообразно . Например, в 11 субъектах на завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта, хотя он — один из основных «поставщиков» кальция , отметил Владимир Чернигов.

Но если вместо творога можно использовать другую молочку, то рыбу как источник ненасыщенных жирных кислот омега-3 заменить продуктами из одобренного Роспотребнадзором ассортимента невозможно , подчеркнул он. При этом в 19 субъектах ни в одном из представленных к анализу меню не планировали предлагать детям рыбу. А в трех регионах хотя бы в одном меню не предусмотрели свежие фрукты .

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Выборочный анализ в регионах показал, что есть значительные различия в разнообразии блюд при питании детей. Этого достаточно, чтобы говорить об отдельных проблемах, но недостаточно, чтобы оценивать каждый субъект , — добавил Владимир Чернигов. — Для того чтобы меню было сбалансированным, в него следует включить блюда из разных продуктов: мяса, рыбы, творога и так далее, также должны быть фрукты с учетом установленной в СанПиН нормы .

Внести разнообразие

По мнению общественников, Роспотребнадзор может использовать такие критерии для оценки завтраков: два-три раза в неделю в меню на 10 дней следует предусмотреть мясные блюда, не менее двух раз творог и одного раз — рыбу, а также одно блюдо из яиц, остальное — молочные каши, фрукты (не менее 400 г в неделю, четыре раза за 10 дней).

В Роспотребнадзоре не предоставили официальных комментариев. А источник в службе уточнил, что этот вопрос действительно обсуждали на Общественном совете при службе, но протокол совещания чиновники еще не визировали. «Известия» направили запрос в Минпросвещения.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян



У Роспотребнадзора есть варианты разнообразного меню , не согласилась с общественниками член Оперативного штаба по горячему питанию Минпросвещения Наталья Анпеткова. Этот документ оформлен отдельными методическими рекомендациями и в доработке не нуждается , пояснила она «Известиям». Но они необязательны к исполнению , проблема находится в другой области: школы порой игнорируют эти документы, подчеркнула эксперт. Учебные заведения выбирают подрядчиков, которые предлагают свои бюджетные варианты меню, исходя из того что на завтрак следует подавать любые углеводы и белок . И эту проблему не решить ресурсами службы, работу следует вести с директорами школ .

В пресс-службах главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова «Известиям» напомнили, что разрабатывают меню на основе того ассортимента продуктов, который представлен в СанПиН Роспотребнадзора .

В перечень входят хлеб, крупы, макароны, картофель, творог, свежие фрукты, мясо сыр, сметана и многое другое (всего 31 наименование) . Речь идет продуктах, которые школы могут использовать в течение дня, не только для завтраков. Также Роспотребнадзор не зафиксировал, с какой периодичностью должны чередоваться продукты для первого приема пищи .

В министерстве образования Чувашии согласились с предложением общественников по поводу разнообразия завтраков. Сейчас в школах региона меню чередуются каждые 10–12 дней, поэтому в течение недели никогда не бывает одинаковых блюд . Определенную периодичность соблюдают многие субъекты: например, Санкт-Петербург ежедневно предлагает фрукты, а блюда с творогом — два-три раза в 12-дневный период. В Самарской области не допускают повторения одних и тех же блюд в течение двух-трех дней .

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Новгородской области утвердили локальный ГОСТ, который предполагает разнообразие. А в Калужской области к составлению меню привлекают родителей : дважды в год власти проводят анкетирование родителей и учащихся.