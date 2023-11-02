В ГД оценили рекомендации об отмене домашних заданий на время каникул и болезни

Депутат Госдумы, первый заместитель комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал рекомендации об отмене домашних заданий для школьников на время каникул и болезни.

В конце октября член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова сообщила, что Минпросвещения РФ утвердило методические рекомендации по организации домашней работы учеников школ. Согласно тексту документа, заболевшие школьники теперь могут не делать уроки, так же как и на каникулах и в праздники. Между тем детям в эти периоды рекомендовано читать книги из утвержденного списка.

В беседе с агентством runews24.ru в четверг, 2 ноября, Смолин отметил, что большинство учителей не задает заданий на каникулы, за исключением списка книг для чтения. По мнению парламентария, это правильно, поскольку чтение является творческим отдыхом.

Согласно соцопросам, за лето только 26% детей прочли семь и более книг, 22% прочли две-три книги, а остальные прочли или по одной, или вообще ничего не читали. Подобное положение вещей парламентарий осудил.

То, что школьникам разрешили не выполнять домашние задания во время болезни, Смолин поддержал, однако отметил, что в этом случае родителям следует следить за состоянием детей и не пускать обучение на самотек. Парламентарий пояснил, что современная школьная программа — это программа «быстро бегущая», и если ребенок пропустит слишком много из-за длительной болезни, то ему будет сложно «вернуться в класс».

«Родители должны понимать, что, если ребенок в состоянии не отстать от класса, то он должен заниматься», — заключил Смолин.

Ранее 2 ноября тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ Алексей Арбузов заявил, что автоматизация проверки домашних заданий позволит учителям более качественно готовиться к урокам. Он добавил, что, если в цифровом решении дети будут делать задания и сразу получать ответ с указанием ошибок, это «пойдет только на пользу и повысит качество образования».

6 октября психолог Мария Потапова призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам. В частности, она посоветовала родителям не сравнивать ребенка с одноклассниками, поскольку «мотивация ошибок», поскольку она не подходит современным детям, отмечает телеканал «360». Соответствующее отношение может привести к формированию психологических травм.

В сентябре невролог Виктория Толмачева рассказала о мешающих делать домашние задания факторах. По ее словам, в частности, речь идет о духоте в помещении, а также о неподходящих столе и стуле. Не менее важно избегать спешки в выполнении домашнего задания. Желательно заниматься уроками не дольше 40–45 минут, после чего переключаться на физическую активность, пишет RT.

В августе психолог Анастасия Екушевская посоветовала родителям начинать подготовку ребенка к школе в пять лет. Эксперт указала, что в этом возрасте дети уже могут анализировать информацию и заниматься системно, к тому же за два года можно подготовиться не спеша, пишет НСН.