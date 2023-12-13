В работе подмосковной ГИБДД произошел технической сбой

Госавтоинспекция Московской области приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав из-за повторного сбоя. Об этом 13 декабря сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Специалисты ведут работы по устранению последствий сбоя и восстановлению систем для оказания услуг. Об их возобновлении ведомство сообщит отдельно.

Накануне Госавтоинспекция Москвы также сообщила о техническом сбое, из-за которого были приостановлены регистрация номеров и выдача прав. В тот же день работа сервисов была восстановлена.

4 октября произошел технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Работа была оперативно восстановлена.