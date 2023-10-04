В России произошел технический сбой в системе регистрации автомобилей
В России произошел технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. Об этом 4 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД РФ.
«В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств», — отмечается в сообщении.
В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. В настоящее время ведутся работы по устранению технического сбоя.
Уточняется, что граждане смогут получить все услуги после восстановления сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента».
Похожий случай произошел 14 сентября 2022 года. Тогда в Москве из-за технического сбоя в системе остановили выдачу водительских прав в ГИБДД. Также проблема произошла и с регистрацией транспортных средств. Спустя два дня, 16 сентября, работа была восстановлена, граждане уже могли зарегистрировать авто и получить водительские удостоверения.