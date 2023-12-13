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Президент Гайаны выразил надежду на влияние РФ в споре с Венесуэлой

Президент Гайаны: надеюсь, что Путин окажет влияние на Мадуро для решения спора
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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин во время встречи с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро призовет его к соблюдению Международного суда ООН по территориальному спору Гайаны и Венесуэлы. Об этом он заявил накануне, 12 декабря, в интервью BBC News Mundo.

Глава Гайаны указал, что видел в Совете Безопасности всемирной организации, что Россия призвала Венесуэлу уважать международное право.

«Поэтому я надеюсь, что президент [Владимир] Путин скажет президенту [Николасу] Мадуро, что он должен уважать Международный суд и его решения», — подчеркнул Али.

Он также указал, что его страна не опасается возможного вторжения Венесуэлы, но отметил, что Гайана готова к любому развитию событий и вместе со своими союзниками не допустит, чтобы ее «растоптали».

«У нас есть друзья, у нас есть союзники, мы работаем с международным сообществом. Гайана не одинока. Я бы не стал вдаваться в подробности наших отношений, но в них участвуют Франция, Великобритания и США. И наши друзья не собираются допустить, чтобы Гайану растоптали», — сказал гайанский лидер.

Отвечая на вопрос о просьбе оказания военной поддержки у США в случае вторжении Венесуэлы, Али отметил, что Гайана обсуждала со своими союзниками обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, военное сотрудничество двух стран будет только расширяться в дальнейшем.

При этом он не исключил размещения американской военной базы в стране, в районе бассейна реки Амазонки, повторив, что руководство Гайаны сделает «всё необходимое для обеспечения суверенитета и территориальной целостности».

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В начале ноября президент Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

3 декабря в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации Вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

МИД РФ 8 декабря выразил надежду на мирное решение спора Венесуэлы и Гайаны. Отмечалось, что российская сторона считает приоритетным снижение напряженности и укрепления доверия между двумя государствами и призывает воздержаться от способных разбалансировать ситуацию действий.

Кроме того, 9 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по вопросам урегулирования территориального конфликта между странами.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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