Европарламент вручил премию Сахарова протестному движению иранских женщин

Депутаты Европарламента во вторник, 12 декабря, вручили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова 2023 года Джине Махсе Амини и иранскому феминистическому движению «Женщина, жизнь, свобода» . О вручении награды сообщили на сайте Европейского парламента.

«Эта премия является данью уважения всем женщинам, мужчинам и молодым людям, которые бросают вызов иранским властям и которые продолжают бороться за свои права и добиваться перемен. Европейский парламент слышит вас и поддерживает», — заявила глава ЕП Роберта Метсола во время награждения.

Джина Махса Амини была 22-летней иранской курдкой, которая умерла от полученных травм после задержания полицией нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. Ее смерть вызвала массовые протесты против закона о хиджабе под руководством иранских женщин.

Силы безопасности Ирана задержали десятки тысяч участников протестов, из которых многим были предъявлены обвинения в организации беспорядков. Семь человек были казнены.

В 2022 году премия Сахарова была присуждена народу Украины в лице президента страны Владимира Зеленского. В тройку претендентов тогда также вошли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и колумбийская Комиссия по установлению истины.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Сахарова нарушает заветы самого физика. Она также привела цитату Сахарова о том, что Украина должна была оставаться частью СССР.