Открытое горение на складе в подмосковной Ивантеевке ликвидировано. Об этом 12 декабря сообщил источник «Известий».

Информации о пострадавших не поступало.

МЧС РФ в своем Telegram-канале также сообщило о ликвидации открытого горения.

О пожаре на складе в городском округе Пушкинский ранее в этот день сообщила пресс-служба МЧС России. Уточнялось, что огонь охватил 2,8 тыс. кв. м помещения. В тушении были задействованы более 60 специалистов и 24 единицы техники.

12 декабря сообщалось о ликвидации в Оренбургской области пожара площадью 7,2 тыс. кв. м на территории одного из фермерских хозяйств. Уточнялось, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.