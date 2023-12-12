Площадь пожара в подмосковной Ивантеевке достигла 2,8 тыс. «квадратов»

Площадь пожара в подмосковной Ивантеевке достигла 2,8 тыс. кв. м. Горит складское помещение. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В городском округе Пушкинский горит склад. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м помещения, обрушилась кровля. На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в этот день сообщалось, что во время пожара в частном доме в Новой Москве пострадали семь человек, в том числе пять детей. Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ватутинки» в деревне Пучково рядом с Троицком. Пожар ликвидировали.