Семь человек пострадали при пожаре в Новой Москве
Во время пожара в частном доме в Новой Москве пострадали семь человек, в том числе пять детей. Об этом 12 декабря сообщил источник «Известий».
Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ватутинки» в деревне Пучково рядом с Троицком.
В результате происшествия три человека находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести, один отправлен на амбулаторное лечение.
По данным МЧС России, пожар был ликвидирован в 8:20 мск.
Ранее, 9 декабря, два человека погибли в результате пожара, который произошел в квартире дома на 15-й Парковой улице на востоке Москвы. Возгорание удалось оперативно потушить.