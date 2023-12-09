В Москве два человека погибли при пожаре в квартире
Два человека погибли в результате пожара, который произошел утром 9 декабря в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщил источник «Известий».
Предварительно, возгорание произошло в квартире в доме по улице 15-й Парковой.
Пожар оперативно потушили. Подробности устанавливаются.
Ранее, 6 декабря, пожилая женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома на улице Барышихе в столице. Прокуратура поставила на контроль ход доследственной проверки по факту случившегося.