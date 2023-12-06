Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире Москвы

Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома на улице Барышихе в Москве. Об этом сообщает прокуратура столицы в среду, 6 декабря.

«Произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1957 года рождения», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура также представила кадры из квартиры. На фото можно увидеть пространства, заставленные коробками и другими предметами.

Уточняется, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На контроле прокуратуры находятся ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что пламя вспыхнуло в ночь на воскресенье в Невском районе, горел гараж из досок. По данным «Известий», в результате пожара погибли иностранные граждане.