Два человека погибли при пожаре в Санкт-Петербурге. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Пламя вспыхнуло в ночь на воскресенье в Невском районе. Отмечается, что горел гараж из досок.

По данным «Известий», погибли иностранные граждане. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в жилом доме в столичном Чертаново. Отмечается, что возгорание произошло в квартире на Кировоградской улице.

25 ноября эксперт назвал основные способы предотвращения пожаров. Отмечалось, что неправильное нахождение огнетушителя или некачественная проводка являются одними из основных причин сильных пожаров в помещениях.