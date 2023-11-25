Один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном Чертаново
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в столичном Чертаново. Об этом 25 ноября сообщил источник «Известий».
Отмечается, что возгорание произошло в квартире на Кировоградской улице.
«Пожар ликвидирован. Погиб один человек», — указал источник.
Накануне пожар произошел в трансформаторе на территории подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Возгорание не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было. Площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении возгорания были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.