Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино»
Около 120 л топлива и трансформатор горят на территории подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил источник «Известий».
Площадь пожара составляет около 200 кв. м. На месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне сообщалось, что в московском ресторане Steak IT Easy произошел пожар, из здания валил густой черный дым. Площадь пожара составила 10 кв. м. По предварительным данным, в заведении загорелся потолок.