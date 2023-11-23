Пожар вспыхнул в ресторане на Новом Арбате в Москве

В ресторане Steak IT easy на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Как сообщает 23 ноября источник «Известий», из здания валит густой черный дым.

По предварительным данным, в заведении загорелся потолок. Открытое горение уже ликвидировано. Как отметили в пресс-службе главного управления МЧС России, площадь пожара составила 10 кв. м.

«По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке ресторана в 22-этажном административном здании. Открытое горение ликвидировано. Информации по пострадавшим не поступало», — цитирует сообщение ТАСС.

Как отметил источник, из ресторана, расположенного в доме 21, стр. 1, и соседних с ним помещений была произведена эвакуация людей.

Ранее, 6 июля, был ликвидирован пожар в здании с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» в центре Москвы. Из здания, в котором находятся заведения, было эвакуировано 100 человек.

До этого, 29 июня, источник «Известий» сообщил, что два человека пострадали при пожаре в ресторане Oxus на улице Трифоновская, 24, на севере Москвы. Пострадавшие были госпитализированы.