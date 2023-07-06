Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы ликвидирован

Пожар в здании с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» в центре Москвы ликвидирован. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в экстренных службах.

«Пожар полностью потушен, пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС.

Очевидица рассказала, что во время происшествия сотрудники ресторана «Турандот» и кафе «Пушкинъ» сразу попросили людей выйти.

«Администрация подошла к гостям и пригласила к выходу. Они каждый месяц проходят тренировку и в таких случаях, естественно, ведут себя спокойно», — сообщила девушка.

Из здания, в котором находятся заведения, эвакуировали 100 человек.

Со слов других очевидцев, рядом с местом возгорания проходила съемка, были люди в сценических костюмах. Во время происходящего, вероятно, случилось короткое замыкание. Жители сообщают, что от места доносился запах гари.

О пожаре в здании с ресторанами ранее этим же днем, 6 июля, сообщили очевидцы, распространив кадры с инцидентом. На них видно, как над зданием рассеиваются черные клубы дыма.