Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в одном из московских ресторанов, сообщил 29 июня источник «Известий».
Предположительно, огонь вспыхнул в заведении на улице Трифоновской, 24 на севере Москвы. Данные из открытых источников указывают, что там расположен ресторан Oxus. Очевидцы выложили в соцсети несколько роликов, на которых видно, как плотный белый дым клубится над заведением.
В результате инцидента двух человек госпитализировали.
«Один из них отравился продуктами горения», — уточнил источник.
Другие подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее в этот день очевидцы сообщили о задымлении на Ленинградском вокзале. Пожар был локализован на 20 кв. м. Позже в РЖД заявили о штатной работе Ленинградского вокзала после возгорания в кафе.