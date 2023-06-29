Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы

Два человека пострадали при пожаре в одном из московских ресторанов, сообщил 29 июня источник «Известий».

Предположительно, огонь вспыхнул в заведении на улице Трифоновской, 24 на севере Москвы. Данные из открытых источников указывают, что там расположен ресторан Oxus. Очевидцы выложили в соцсети несколько роликов, на которых видно, как плотный белый дым клубится над заведением.

В результате инцидента двух человек госпитализировали.

«Один из них отравился продуктами горения», — уточнил источник.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о задымлении на Ленинградском вокзале. Пожар был локализован на 20 кв. м. Позже в РЖД заявили о штатной работе Ленинградского вокзала после возгорания в кафе.