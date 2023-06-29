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В РЖД заявили о штатной работе Ленинградского вокзала после возгорания в кафе

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Фото: соцсети
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Возгорание в кафе на Ленинградском вокзале в Москве не повлияло на движение поездов. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба РЖД.

«В зоне пригородных турникетов Ленинградского вокзала произошло возгорание в кафе. Силами пожарных возгорание локализовано. На движение поездов не повлияло, вокзал работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день очевидцы сообщили о задымлении на Ленинградском вокзале. Пожар был локализован на 20 кв. м. Пострадавших нет.

Также 29 июня в Москве на станции Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице. Движение по ветке было приостановлено, в том числе для пассажирских составов. На месте работали аварийные бригады, чтобы открыть путь поездам и «Аэроэкспрессам» в аэропорт Домодедово.

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