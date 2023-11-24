В МЧС сообщили о ликвидации пожара в трансформаторе на юго-востоке Москвы
Пожар в трансформаторе на территории подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы ликвидирован. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в ГУ МЧС по столице.
«В 07:00 огнеборцы ликвидировали пожар в трансформаторе», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что возгорание не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города. Информации о пострадавших не поступало.
О пожаре на подстанции «Чагино» стало известно ранее в этот день. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В тушении пожара были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.