Эксперт назвал основные способы предотвращения пожаров

Неправильное нахождение огнетушителя или некачественная проводка являются одними из основных причин сильных пожаров в помещениях. Об этом в субботу, 25 ноября, в беседе с радио Sputnik рассказал эксперт по пожарной безопасности, руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

«Поэтому для дома оптимальный вариант — порошковый огнетушитель ОП-5 [пятикилограммовый]. А при воспламенении горючих веществ, например, в гараже, подойдет воздушно-эмульсионный огнетушитель», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что место хранения огнетушителя должно быть рядом с тем местом, где риск возникновения пожара наиболее высок.

Помимо этого, Победоносцев указал, что огнетушитель крайне необходим в любом помещении, поскольку «в 95 случаях из 100 причиной возгорания становится некачественная электропроводка». По его словам, замена или качественная установка проводов зачастую не осуществляется должным образом.

19 мая стало известно, что инженеры Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали технологичный оптический датчик для выявления возгораний, который опережает конкурентов по быстродействию и чувствительности. Обычная противопожарная система подает сигнал тревоги в среднем через 40 секунд после возгорания. Новая разработка делает это на 10 секунд быстрей. Датчик срабатывает, когда температура превышает +44 градуса.