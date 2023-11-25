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Эксперт назвал основные способы предотвращения пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Неправильное нахождение огнетушителя или некачественная проводка являются одними из основных причин сильных пожаров в помещениях. Об этом в субботу, 25 ноября, в беседе с радио Sputnik рассказал эксперт по пожарной безопасности, руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

«Поэтому для дома оптимальный вариант — порошковый огнетушитель ОП-5 [пятикилограммовый]. А при воспламенении горючих веществ, например, в гараже, подойдет воздушно-эмульсионный огнетушитель», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что место хранения огнетушителя должно быть рядом с тем местом, где риск возникновения пожара наиболее высок.

Помимо этого, Победоносцев указал, что огнетушитель крайне необходим в любом помещении, поскольку «в 95 случаях из 100 причиной возгорания становится некачественная электропроводка». По его словам, замена или качественная установка проводов зачастую не осуществляется должным образом.

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19 мая стало известно, что инженеры Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали технологичный оптический датчик для выявления возгораний, который опережает конкурентов по быстродействию и чувствительности. Обычная противопожарная система подает сигнал тревоги в среднем через 40 секунд после возгорания. Новая разработка делает это на 10 секунд быстрей. Датчик срабатывает, когда температура превышает +44 градуса.

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