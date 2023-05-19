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В России создали инновационный лазерный пожарный датчик

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Фото: РИА Новости/Антон Балашов
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Инженеры Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали технологичный оптический датчик для выявления возгораний, который опережает конкурентов по быстродействию и чувствительности.

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Обычная противопожарная система подает сигнал тревоги в среднем через 40 секунд после возгорания. Новая разработка делает это на 10 секунд быстрей. Такой выигрыш во времени может показаться незначительным непрофессионалам, однако, по словам специалистов, этих мгновений может хватить, чтобы избежать формирования крупного очага пожара или быстрее начать эвакуацию.

Датчик срабатывает, когда температура превышает 44ºС, аналоги дают сигнал тревоги только при 54ºС.

«Лазерную систему обнаружения теплового потока, которую мы разработали, можно использовать на взрывоопасных производствах. Кроме того, наш пожарный датчик является линейным и рассчитан на большие дальности — порядка 100 м — для контроля протяженных помещений», — рассказала разработчик прибора, студентка ГУАП Яна Рывкина.

Работа устройства основана на оптических принципах. От источника лазера направляется луч, который фиксирует степень преломления воздуха. Этот показатель меняется при повышении температуры и задымлении, что и позволяет изобретению выявлять пожары. При этом датчику для работы нужно не больше электричества, чем простой лазерной указке.

При необходимости можно регулировать протяженность луча, поэтому разработку можно адаптировать под любое помещение. Стоимость устройства несколько выше, чем того оборудования, которое сейчас используют в противопожарных системах. Однако за счет более высокой чувствительности таких датчиков требуется меньше, поэтому затраты не возрастут.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 19 мая 10:00:

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