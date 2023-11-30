Пожар в хостеле Алма-Аты: погибли двое россиян

Рано утром 30 ноября в казахстанской Алма-Ате в хостеле Almaty Hostel произошел пожар, в ходе которого погибли 13 человек, двое из них — граждане России. Всего в здании находилось 72 человека, 59 из них эвакуировались самостоятельно. Троим потребовалась госпитализация. Жителям хостела было 25–30 лет. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Пожар в хостеле Алма-Аты

Пожар произошел в крупнейшем по численности населения городе Казахстана Алма-Ате утром в четверг, 30 ноября. Загорелось подвальное помещение жилого дома, в котором первый этаж и подвал были переоборудованы под хостел. По последним данным, погибли 13 человек, четверо из них были иностранцами — гражданами России и Узбекистана, остальные — жителями Казахстана. Также сообщалось о том, что в ходе пожара погибли граждане Пакистана, однако эта информация не была подтверждена. По словам акима (мэра) Алма-Аты Ерболата Досаева, в основном в хостеле проживали студенты и рабочие. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону, указано в заявлении пресс-службы президента в Telegram-канале. Также глава государства поручил правительству и местной администрации оказать помощь семьям пострадавших.

Фото: РИА Новости/Sputnik/Ертай Сарбасов

Сообщение о пожаре на пересечении улиц Шарипова и Кабанбай батыра поступило в 5:33 по местному времени (2:33 мск), первые пожарные прибыли на место через семь минут. Ликвидировать возгорание удалось в 6:22 (3:22 мск).

Общая площадь пожара составила 30 кв. м, для ликвидации были задействованы 46 спасателей и 13 единиц техники. Трое пострадавших доставлены в больницу, 49 из 56 постояльцев были бесплатно размещены в трех гостиницах города, остальные отказались от этого. Им также было предоставлено питание. На месте работают медработники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка.

Фото: ТАСС/Алишер Ниязов

Генконсульство РФ в Алма-Ате начало поиски родственников погибших при пожаре, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане.

Почему загорелся хостел в Алма-Ате

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана тем временем уже возбудили уголовное дело по ст. 292 Уголовного кодекса («Нарушение правил пожарной безопасности») в связи с пожаром в хостеле, а также гибелью 13 человек. Для расследования причин возгорания была направлена оперативная группа МЧС во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипхановым. По предварительным данным, пожар начался в коридоре подвального помещения. По словам очевидцев, возможной причиной возгорания в хостеле стал задымившийся матрас.

На месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. В ведомстве также указали, что этот объект был переоборудован под хостел полтора месяца назад и еще не получил разрешительных документов, а его общая площадь составляет 457 кв. м. Огнетушителей в здании не было.

Фото: РИА Новости/Sputnik/Ертай Сарбасов

По словам мэра Алма-Аты, по закону Казахстана в подвальных этажах размещение постояльцев запрещено.

«Соответствующие у нас нормативные акты есть, которые министерство здравоохранения выпустило, и по ним в подвальных этажах размещение постояльцев запрещено. По закону подвальное помещение должно служить для поддержки — там кухни, хранение и так далее. Ну вот сейчас разбираться будем, следствие вынесет решение», — сказал Ерболат Досаев. Как сообщает KazPravda, в связи с пожаром в хостеле в ДЧС работают телефоны горячей линии: 8 (727) 278-20-83 и 8 (727) 278-20-84.