В Оренбургской области ликвидировали пожар на складах с зерном
В Оренбургской области ликвидирован пожар на территории фермерского хозяйства на площади 7,2 тыс. кв.м. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Работы продолжаются, проводятся проливка и разбор конструкций. Погибших и травмированных нет», — говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 19 единиц техники.
О пожаре в поселке в Оренбургской области стало известно ранее в этот день. В поселке Красноярском загорелся одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара тогда составляла 3,6 тыс. кв. м.