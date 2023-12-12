Основа закона: Путин напомнил о роли последних поправок в Конституцию

Западные страны возобновят работу с Россией по линии Конституционного суда, когда разберутся с собственными проблемами , спрогнозировал Владимир Путин на встрече с судьями КС, приуроченной к 30-летию принятия Основного закона страны. За 2023-й в Конституционный суд поступило более 11 тыс. обращений от россиян , отметил глава государства. При этом президент вспомнил о прошедшем в 2020 году общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию , подчеркнув: обновленный документ работает и стабилизирует государство.

Взаимоотношения с Западом по линии КС

В День Конституции, который традиционно отмечается 12 декабря, Владимир Путин встретился с судьями КС . Одной из тем их беседы стало международное сотрудничество в этой области. Россия, в частности, вернулась к практике проведения международной конференции. В этом году ее посетили представители 16 государств , хотя среди них не было делегаций из западных стран.

— Бог с ними, у них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят свое участие , — сказал Владимир Путин.

Россия сама ни от кого не закрывалась и не собирается этого делать: все разорванные в настоящее время связи пришли к этому состоянию по инициативе западной стороны, причем без каких-либо оснований, обращают внимание в Совфеде.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда, приуроченной к отмечаемому 12 декабря Дню Конституции РФ Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Мы от мира не закрываемся, поэтому я полагаю, что здравый смысл возобладает и, разумеется, восстановится сотрудничество не только по линии КС, но и в экономической, гуманитарной сферах и так далее. Потому что современный мир просто обречен жить вместе, но уже на других основаниях: не на основе однополярного мира, а на основе многополярного мира, где все участники международных отношений, включая РФ, равны, независимы и не вмешиваются в дела своих партнеров, — сказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Конституционный суд России не находится в международной изоляции, а активно сотрудничает с дружественными странами , сообщил журналистам заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин по итогам встречи.

Говоря о российской Конституции, Владимир Путин отметил: Основной закон страны работает, живет, помогает людям и государству, стабилизирует его . «А граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В 2023 году более 11 тыс. обращений от россиян поступило в Конституционный суд России , сказал Владимир Путин. «И они, все эти решения, по самым различным отраслям права принимаются, мы внимательно это всё анализируем», — уточнил глава РФ.

По его словам, практически все решения КС исполняются сразу. При этом президент попросил председателя КС Валерия Зорькина , который на встрече подарил Владимиру Путину сборник «Избранные решения Конституционного суда», в оперативном режиме обращаться к нему, если исполнение каких-то заключений будет затягиваться .

Роль обновленной Конституции

В 30-летнюю годовщину Конституции России Владимир Путин вспомнил и о прошедшем в 2020 году общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон . По его словам, этот документ представляет собой живой организм.

— Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с быстро изменяющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нас , — пояснил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

По его словам, эти изменения были связаны «с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений». Валерий Зорькин также назвал Конституцию РФ работающим документом.

— Конституция — это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент , и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства, — уверен Валерий Зорькин.

Президент РФ Владимир Путин во время фотографирования с судьями Конституционного суда после встречи, приуроченной к отмечаемому 12 декабря Дню Конституции РФ Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Он также назвал Основной закон страны ядром всей правовой системы России и вершиной пирамиды, под которую подходят все другие акты и ветви власти. Владимир Путин обратил особое внимание на то, что администрация президента, а также все органы власти при принятии решений и подготовке документов всегда руководствуется Конституцией . По его словам, авторитет КС очень высок.