Основа закона: Путин напомнил о роли последних поправок в Конституцию
Западные страны возобновят работу с Россией по линии Конституционного суда, когда разберутся с собственными проблемами, спрогнозировал Владимир Путин на встрече с судьями КС, приуроченной к 30-летию принятия Основного закона страны. За 2023-й в Конституционный суд поступило более 11 тыс. обращений от россиян, отметил глава государства. При этом президент вспомнил о прошедшем в 2020 году общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, подчеркнув: обновленный документ работает и стабилизирует государство.
Взаимоотношения с Западом по линии КС
В День Конституции, который традиционно отмечается 12 декабря, Владимир Путин встретился с судьями КС. Одной из тем их беседы стало международное сотрудничество в этой области. Россия, в частности, вернулась к практике проведения международной конференции. В этом году ее посетили представители 16 государств, хотя среди них не было делегаций из западных стран.
— Бог с ними, у них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят свое участие, — сказал Владимир Путин.
Россия сама ни от кого не закрывалась и не собирается этого делать: все разорванные в настоящее время связи пришли к этому состоянию по инициативе западной стороны, причем без каких-либо оснований, обращают внимание в Совфеде.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда, приуроченной к отмечаемому 12 декабря Дню Конституции РФ
— Мы от мира не закрываемся, поэтому я полагаю, что здравый смысл возобладает и, разумеется, восстановится сотрудничество не только по линии КС, но и в экономической, гуманитарной сферах и так далее. Потому что современный мир просто обречен жить вместе, но уже на других основаниях: не на основе однополярного мира, а на основе многополярного мира, где все участники международных отношений, включая РФ, равны, независимы и не вмешиваются в дела своих партнеров, — сказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
Конституционный суд России не находится в международной изоляции, а активно сотрудничает с дружественными странами, сообщил журналистам заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин по итогам встречи.
Говоря о российской Конституции, Владимир Путин отметил: Основной закон страны работает, живет, помогает людям и государству, стабилизирует его. «А граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда
В 2023 году более 11 тыс. обращений от россиян поступило в Конституционный суд России, сказал Владимир Путин. «И они, все эти решения, по самым различным отраслям права принимаются, мы внимательно это всё анализируем», — уточнил глава РФ.
По его словам, практически все решения КС исполняются сразу. При этом президент попросил председателя КС Валерия Зорькина, который на встрече подарил Владимиру Путину сборник «Избранные решения Конституционного суда», в оперативном режиме обращаться к нему, если исполнение каких-то заключений будет затягиваться.
Роль обновленной Конституции
В 30-летнюю годовщину Конституции России Владимир Путин вспомнил и о прошедшем в 2020 году общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон. По его словам, этот документ представляет собой живой организм.
— Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с быстро изменяющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нас, — пояснил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
По его словам, эти изменения были связаны «с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений». Валерий Зорькин также назвал Конституцию РФ работающим документом.
— Конституция — это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент, и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства, — уверен Валерий Зорькин.
Президент РФ Владимир Путин во время фотографирования с судьями Конституционного суда после встречи, приуроченной к отмечаемому 12 декабря Дню Конституции РФ
Он также назвал Основной закон страны ядром всей правовой системы России и вершиной пирамиды, под которую подходят все другие акты и ветви власти. Владимир Путин обратил особое внимание на то, что администрация президента, а также все органы власти при принятии решений и подготовке документов всегда руководствуется Конституцией. По его словам, авторитет КС очень высок.
— В общем, и конституционный процесс у нас стабилен, он развивается, как мы сейчас только отметили, имею в виду принятие поправок, Конституция сама развивается. И судьи Конституционного суда, конечно, понимают не только суть, не только содержание, общий смысл, но вы и являетесь экспертами по конкретным направлениям, содержательным вопросам, связанным с Основным законом, — резюмировал Владимир Путин.