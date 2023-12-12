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Греф приветствовал новых лауреатов Научной премии «Сбера»

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Фото: пресс-служба «Сбера»
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В Москве прошла церемония награждения лауреатов второй ежегодной Научной премии «Сбера». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Премия с призовым фондом 60 млн рублей призвана поддерживать российских ученых. В церемонии вручения премии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

«Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трех составляющих. Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чем сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без нее нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования. Только соединение науки и образования даёт видение и готовит специалистов будущего. И любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт», — заявил Герман Греф.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В номинации «Физический мир» — Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. В номинации «Цифровая вселенная» — Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН.

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