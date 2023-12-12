Шагам на встречу: названы победители соревнования «Человек идущий»
В пресс-центре МИЦ «Известия» 12 декабря в пятый раз наградили победителей всероссийских ежегодных соревнований по фоновой ходьбе (все шаги, пройденные за день) «Человек идущий». В этом году в них приняло участие более 77 тыс. человек из 87 регионов России — студенты, рабочие коллективы, ветераны, семьи и др. В совокупности участники прошли более 9,5 млн км. О том, как поддерживать физическую активность в эпоху гаджетов и почему в этом помогает игровая форма, «Известиям» рассказал идеолог проекта, кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия.
«Если сложить все маршруты участников, то можно опоясать Солнечную систему»
Бессменный организатор мероприятия с 2019 года — общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Минспорта.
— В этом году проекту «Человек идущий» исполнилось пять лет. За это время он стал одним из самых заметных событий в физкультурной жизни страны, а в 2019 и 2020 годах был признан самым массовым спортивным мероприятием в период пандемии, — рассказал идейный вдохновитель чемпионата, президент лиги, кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия. — Победители достойны самых высоких наград и восхищения — на вас ориентируются те, кто хотел бы быть здоровым долго.
Основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября 2023 года. В нем приняли участие команды пенсионеров, образовательных учреждений, рабочих коллективов, муниципалитетов, семей и неформальных объединений граждан — группы здорового образа жизни. Все они загрузили мобильное приложение по подсчету шагов «Человек идущий».
Всего за месяц чемпионата 2815 команд сделали более 12,8 млрд шагов, то есть прошли более 9,5 млн км. «Если сложить все маршруты участников, то можно опоясать Солнечную систему», — заметили ведущие церемонии награждения.
В категории «Ветераны» победила команда «Активное долголетие» из Солнечногорска. Из команд ЗОЖ лучшей оказалась «Ходоки» из города Кандалакша Мурманской области. Победителем среди корпоративных команд стала «Банк России» из Москвы, среди муниципальных — детский сад № 56 «Искорка» из Сургута. Лучшая семейная команда — «Ремпуть» из Магнитогорска, а студенческая — «АССК Красноярск».
Победителей поздравил телеведущий Дмитрий Губерниев.
— Быть первым — это здорово! Думаю, что каждый из вас в своем деле настоящий Королев, Гагарин, Лихачев, Сахаров. Вы — люди на все времена, настоящие чемпионы, чудо-богатыри. Желаю вам здоровья! — обратился он к участникам.
«Пешком от инсульта»
Одна из участниц, Ольга Авдеева, во время соревнования потеряла маму, которая скончалась от инсульта. Но Ольга не остановилась, а на будущий год решила создать команду в ее честь.
«Проект изменил мою жизнь полностью. Сейчас ходьба помогает мне жить», — написала она авторам соревнования.
— Всё началось в июне этого года, когда я увидела свое фото в СМИ и ужаснулась. Это была не 48-летняя женщина, а человек намного старше. Я навела порядок в своем питании, купила велосипед. За три месяца потеряла 13 кг. А потом из интернета узнала о проекте «Человек идущий», — рассказала Ольга.
В первый же день женщину приняли в команду муниципалитета, и она смогла принести в командный зачет 13 тыс. шагов. Но быстро улучшила свой результат до 25 тыс. и стала проходить по 6 км до работы и обратно.
— Когда мамы не стало, спорт помог мне пережить утрату. Я мысленно пообещала маме, что в следующем году создам свою команду и назову ее «Пешком от инсульта», — сказала женщина.
Еще один участник, Ипполит Демидов, во время ледяных дождей ходил дома, чтобы не подвести свою команду. Ему направили подарок — тренажер для домашней ходьбы.
Пандемия физической пассивности
Достижения технического прогресса привели к развитию малоподвижного образа жизни, констатирует Лео Бокерия.
— Гиподинамия стала нормой, что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем на популяционном уровне. Пандемия физической пассивности, а именно так ВОЗ квалифицирует эту ситуацию, становится причиной более 10% всех смертей в мире, — сказал он.
Выбор в пользу здорового образа жизни требует усилий. И помочь в этом может игровая форма, в том числе с использованием смартфона, заметил Лео Бокерия.
— Это называется геймификация. Сейчас мобильные приложения через баллы, рейтинги и награды мотивируют людей придерживаться приема лекарств и программ лечения. Или помогают им в поддержании физического и психического здоровья, — рассказал кардиохирург.
Так и зародилось приложение «Человек идущий».
— Мы решили просто попробовать замотивировать людей на увеличение шагов в день. Появилась идея создать соревновательную систему, не слишком обременительную, но интересную и долговременную, чтобы успела сформироваться привычка к ходьбе. И обязательно командную, чтобы людей связывали взаимные обязательства и интересы, — отметил Лео Бокерия.
По его словам, мнение о том, что нужно проходить в день не менее 10 тыс. шагов, — вовсе не миф.
— Практически все исследователи пришли к заключению, что эффективное, или критически значимое, для качества здоровья количество шагов в день варьируется от 8 тыс. до 12 тыс. Для получения положительных результатов и снижения рисков некоторых видов заболеваний достаточно увеличить активность до 5,5 тыс. шагов в день, но в большинстве случаев значимый эффект возникает как раз в районе пресловутых 10 тыс., — сказал он.
Ходьба помогает снизить риски смертности по целому ряду заболеваний — сердечно-сосудистым, инсультам, диабету второго типа, деменции, депрессии, некоторым видам онкологии, болезням почек и опорно-двигательного аппарата, заключил он.