Шагам на встречу: названы победители соревнования «Человек идущий»

В пресс-центре МИЦ «Известия» 12 декабря в пятый раз наградили победителей всероссийских ежегодных соревнований по фоновой ходьбе (все шаги, пройденные за день) «Человек идущий». В этом году в них приняло участие более 77 тыс. человек из 87 регионов России — студенты, рабочие коллективы, ветераны, семьи и др. В совокупности участники прошли более 9,5 млн км. О том, как поддерживать физическую активность в эпоху гаджетов и почему в этом помогает игровая форма, «Известиям» рассказал идеолог проекта, кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия.

«Если сложить все маршруты участников, то можно опоясать Солнечную систему»

Бессменный организатор мероприятия с 2019 года — общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Минспорта.

— В этом году проекту «Человек идущий» исполнилось пять лет. За это время он стал одним из самых заметных событий в физкультурной жизни страны, а в 2019 и 2020 годах был признан самым массовым спортивным мероприятием в период пандемии , — рассказал идейный вдохновитель чемпионата, президент лиги, кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия. — Победители достойны самых высоких наград и восхищения — на вас ориентируются те, кто хотел бы быть здоровым долго.

Основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября 2023 года. В нем приняли участие команды пенсионеров, образовательных учреждений, рабочих коллективов, муниципалитетов, семей и неформальных объединений граждан — группы здорового образа жизни. Все они загрузили мобильное приложение по подсчету шагов «Человек идущий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Всего за месяц чемпионата 2815 команд сделали более 12,8 млрд шагов, то есть прошли более 9,5 млн км. «Если сложить все маршруты участников, то можно опоясать Солнечную систему» , — заметили ведущие церемонии награждения.

В категории «Ветераны» победила команда «Активное долголетие» из Солнечногорска. Из команд ЗОЖ лучшей оказалась «Ходоки» из города Кандалакша Мурманской области. Победителем среди корпоративных команд стала «Банк России» из Москвы, среди муниципальных — детский сад № 56 «Искорка» из Сургута. Лучшая семейная команда — «Ремпуть» из Магнитогорска, а студенческая — «АССК Красноярск».

Победителей поздравил телеведущий Дмитрий Губерниев.

— Быть первым — это здорово! Думаю, что каждый из вас в своем деле настоящий Королев, Гагарин, Лихачев, Сахаров. Вы — люди на все времена, настоящие чемпионы, чудо-богатыри. Желаю вам здоровья! — обратился он к участникам.

«Пешком от инсульта»

Одна из участниц, Ольга Авдеева, во время соревнования потеряла маму, которая скончалась от инсульта. Но Ольга не остановилась, а на будущий год решила создать команду в ее честь.

«Проект изменил мою жизнь полностью. Сейчас ходьба помогает мне жить», — написала она авторам соревнования.

— Всё началось в июне этого года, когда я увидела свое фото в СМИ и ужаснулась. Это была не 48-летняя женщина, а человек намного старше. Я навела порядок в своем питании, купила велосипед. За три месяца потеряла 13 кг. А потом из интернета узнала о проекте «Человек идущий» , — рассказала Ольга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В первый же день женщину приняли в команду муниципалитета, и она смогла принести в командный зачет 13 тыс. шагов. Но быстро улучшила свой результат до 25 тыс. и стала проходить по 6 км до работы и обратно.

— Когда мамы не стало, спорт помог мне пережить утрату. Я мысленно пообещала маме, что в следующем году создам свою команду и назову ее «Пешком от инсульта» , — сказала женщина.

Еще один участник, Ипполит Демидов, во время ледяных дождей ходил дома, чтобы не подвести свою команду. Ему направили подарок — тренажер для домашней ходьбы.

Пандемия физической пассивности

Достижения технического прогресса привели к развитию малоподвижного образа жизни, констатирует Лео Бокерия.

— Гиподинамия стала нормой, что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем на популяционном уровне. Пандемия физической пассивности, а именно так ВОЗ квалифицирует эту ситуацию, становится причиной более 10% всех смертей в мире, — сказал он.

Выбор в пользу здорового образа жизни требует усилий. И помочь в этом может игровая форма, в том числе с использованием смартфона, заметил Лео Бокерия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это называется геймификация. Сейчас мобильные приложения через баллы, рейтинги и награды мотивируют людей придерживаться приема лекарств и программ лечения. Или помогают им в поддержании физического и психического здоровья , — рассказал кардиохирург.

Так и зародилось приложение «Человек идущий».

— Мы решили просто попробовать замотивировать людей на увеличение шагов в день. Появилась идея создать соревновательную систему, не слишком обременительную, но интересную и долговременную, чтобы успела сформироваться привычка к ходьбе. И обязательно командную, чтобы людей связывали взаимные обязательства и интересы , — отметил Лео Бокерия.

По его словам, мнение о том, что нужно проходить в день не менее 10 тыс. шагов, — вовсе не миф.

— Практически все исследователи пришли к заключению, что эффективное, или критически значимое, для качества здоровья количество шагов в день варьируется от 8 тыс. до 12 тыс. Для получения положительных результатов и снижения рисков некоторых видов заболеваний достаточно увеличить активность до 5,5 тыс. шагов в день, но в большинстве случаев значимый эффект возникает как раз в районе пресловутых 10 тыс. , — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов