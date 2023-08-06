Спортивный пшик: почему кроссовки нельзя носить каждый день

В последнее время россияне отдают предпочтение кедам и кроссовкам, считая их удобными и стильными. Но врачи и знатоки этикета полагают, что назвать рациональным и правильным такой выбор нельзя, особенно если речь идет о сугубо спортивной обуви. При кажущемся удобстве и универсальности она способна причинить вред здоровью, а порой не вписывается и в дресс-код. Какие проблемы ожидают тех, кто предпочитает кроссовки на все случаи жизни, — в материале «Известий».

От бедра

Доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш подчеркивает, что любая обувь предназначена для тех целей, для которых она была разработана, и не следует пренебрегать этими особенностями.

— Существуют сапоги для верховой езды, ботинки для гольфа и туфли для боулинга. Мы же не носим их каждый день на улице. Спортивные кроссовки и кеды — это тоже профессиональная обувь, и она должна использоваться по назначению, — рассуждает эксперт.

Например, беговые кроссовки создаются с учетом, что бегун во время занятий спортом приобретает наклон тела вперед. У баскетбольных усилена пятка, а высокий борт держит голеностопный сустав. Подошва волейбольных кроссовок делается из очень мягкого эластичного материала, чтобы обеспечить прыгучесть. Футбольные бутсы, соответственно, имеют шипы, которые обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью. Врач полагает, что если каждый день носить модели, которые исходно предназначены для спорта, то может измениться даже манера ходьбы.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— У любителей беговых кроссовок со временем появляется легкая подпрыгивающая походка с тенденцией к наклону вперед. В кроссовках с высоким задником (как для баскетбола) упор больше приходится на пятку, поэтому стопа не полностью сгибается и человек немного переваливается при ходьбе , — рассказывает Владимир Белаш.

Первые кроссовки из линейки для повседневной носки были созданы в 70-х годах прошлого столетия. Идея, как говорится, была обречена на успех — популярность спорта способствовала ежегодному увеличению продаж. Казалось бы, удобство и комфорт покупателям таких кроссовок обеспечены, однако специалисты и это ставят под сомнение.

— Называть идеальной подобную обувь я бы тоже не стал, потому что и кроссовки для повседневной носки имеют мягкую подошву, которая неправильно фиксирует стопу. Из-за мягкой и плоской подошвы центр тяжести тела смещается вперед, нарастает нагрузка на позвоночник и суставы нижних конечностей — коленный и тазобедренный. А поскольку и сами кроссовки делаются из достаточно мягкого, эластичного материала, то стопа буквально заваливается внутрь — возрастает риск развития плоскостопия, — продолжает остеопат.

В первую очередь это опасно для детей, но нежелательно и для взрослых с проявлениями начальных форм плоскостопия, подчеркивает врач. В этом случае «с помощью» кроссовок человек только увеличит деформацию стопы. Соответственно, нарушение будет прогрессировать. Также при повседневной носке кроссовок значительно перегружаются мышцы нижних конечностей. Люди жалуются на тяжесть в ногах, усталость, судороги мышц, даже не подозревая, что в этом виновны их любимые, практичные кроссовки. Не стоит забывать, что такую обувь чаще всего делают из синтетики.

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— Искусственные материалы не способны пропускать воздух, плохо впитывают пот, могут выделять токсичные вещества. А это грозит аллергическими реакциями и дерматитами. Постоянно «влажные» ноги — это риск переохлаждения и благоприятная питательная среда для микроорганизмов , — разъясняет Дмитрий Вилков, травматолог-ортопед клиники «Медси» в Красногорске.

Врачи подчеркивают, что при таких «парниковых» условиях возрастает риск присоединения грибковой инфекции.

— А люди, которые отдают предпочтение кроссовкам в осенне-зимний период, сталкиваются с тем, что ноги тоже потеют, а затем легко охлаждаются, что может спровоцировать развитие обморожения. Такие случаи бывают редко, но я сталкивался с ними в своей практике, — говорит Владимир Белаш.

Что касается кед, то они во всех смыслах недалеко ушли от кроссовок в плане минусов. У этой обуви плоская подошва с плохой амортизацией, из-за чего также увеличивается нагрузка на суставы и позвоночник. Кеды не обеспечивают жесткую фиксацию стопы, а материалы, из которых они изготовлены, препятствуют хорошей вентиляции.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Абсолютное отсутствие каблука, как и высокий каблук, чревато неправильным распределением нагрузки на стопы при ходьбе. Это опять же ведет к плоскостопию и другим видам нарушений функции стопы. Поэтому использование обуви на плоской подошве для ежедневной носки не рекомендуется, — подчеркивает Дмитрий Вилков .

На шпильках

Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли поклонники кроссовок здоровее своих бабушек и дедушек, которые носили узкие туфли и ботинки.

— Нельзя сказать, что поколение, которое не использовало «лодочки» и шпильки, избавилось от проблем с деформацией стоп и нарушением осанки. В частности, по той причине, что отказ от использования подобной обуви не исключает наследственной предрасположенности или риска развития таких заболеваний, как ревматоидный артрит и сахарный диабет. Играет свою отрицательную роль нагрузка на стопы и позвоночник при беременности. Порой это ведет к деформации, которую в некоторых случаях удастся исправить только хирургическим путем, — разъясняет Дмитрий Вилков.

Возврат к платформам и высоким каблукам тоже вряд ли порадует ортопедов и неврологов. Это, как говорится, другая крайность.

— Никто не спорит с тем, что женщины на высоких каблуках — это красиво. Но одно дело, если такую обувь надевают по праздникам, «на выход», и совсем другое, когда используют для повседневной носки. Высокий каблук очень сильно деформирует свод стопы, соответственно, возрастает нагрузка на ее переднюю часть. За счет этого чаще всего развивается деформация первого пальца — то, что врачи называют халюс вальгус, а в народе именуют косточкой , — рассказывает Владимир Белаш.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По словам невролога, у любительниц высоких каблуков перегружаются мышцы нижних конечностей и поясничный отдел позвоночника, затрудняется венозный отток, увеличивается риск развития варикоза. Иногда приверженность к высоким каблукам вызывает нарушение оттока крови из венозного отдела малого таза, что приводит к обострению некоторых гинекологических заболеваний.

— Носить обувь на высоком каблуке больше 2–3 часов не рекомендуется, так как длительное перераспределение веса на передний отдел стопы часто приводит к вальгусным и варусным деформациям. Также из-за неправильной нагрузки на стопы происходит изменение тонуса мышц и связок, что, в свою очередь, нарушает правильную работу опорно-двигательной системы на всех уровнях. Идеальная высота каблука индивидуальна, но для ежедневного использования стоит выбирать обувь с каблуком от 2,5 до 5 см, — добавляет Дмитрий Вилков.

Что касается платформы, то, по мнению специалистов, вред от нее гораздо меньше, потому что она не деформирует стопы. Главное — выбрать оптимальную модель. Для правильной поддержки тонуса мышц и связочного аппарата стоп пятка должна быть на 2–5 см выше носка, подчеркивает ортопед. В этом случае снижается риск развития плоскостопия. Однако обувь на высокой платформе считается более травмоопасной, чем классическая. В такой обуви утрачивается устойчивость, походка становится неуверенной, раскачивающейся, отмечает остеопат. При ходьбе человек расходует больше сил, чаще устает, что, конечно же, сказывается на самочувствии. Также существует риск споткнуться, подвернуть и травмировать ногу.

Важна гибкость

Хорошее здоровье и красивая походка неизбежно зависят от того, правильно ли подобрана обувь и насколько она подходит владельцу. Владимир Белаш советует отдавать предпочтение моделям, которые предназначены для повседневной носки. Удобные ботинки, туфли, мокасины из натуральных материалов были изначально созданы для этого и отвечают необходимым критериям.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Нужно, чтобы подошва была достаточно плотной, но в то же время гибкой. Предпочтение следует отдавать натуральным материалам. Обувь должна быть по размеру — не слишком тесной, но и не широкой, чтобы стопа «не гуляла». Хорошо, если есть небольшой супинатор. Задник, боковины и бортики, которые держат стопу, должны быть плотными, — описывает Владимир Белаш идеальную обувь.

Кроме того, рекомендуется учитывать сезонность, а не испытывать судьбу в одних кроссовках на все случаи жизни. Летом обувь должна быть легкой и открытой, а зимой — утепленной.

— Если человеку всё-таки нравятся кроссовки, то нужно придерживаться определенных правил: отдавать предпочтение линейке повседневных моделей, вкладывать в обувь ортопедические стельки, чтобы они немного поддерживали стопу. Периодически следует отказываться от кроссовок в пользу классических ботинок. Можно делать специальные упражнения для стоп или ходить по массажному ортопедическому коврику, — советует Владимир Белаш.

Невролог также рекомендует периодически проходить курс массажа поясницы и нижних конечностей, чтобы «разгрузить» натруженные мышцы.

О чем говорят мужчины

Что касается самих любителей кроссовок, то большинство россиян стараются не замечать некоторых неудобств такой обуви, потому что считают, что эти недостатки перекрываются достоинствами. В интернете любители спортивного стиля отмечают, что действуют по принципу «и в пир, и в мир, и в добрые люди». По их мнению, легкая и свободная спортивная обувь не сковывает движений и можно не задумываться над выбором гардероба, поскольку в кроссовках человек по умолчанию выглядит модно и современно, какую бы одежду ни надел.

Даже консервативные мужчины быстро привыкли к тому, что их дамы практически не носят туфли на каблуках. «Есть очень женственные модели, аккуратные. Не нравятся только бесформенные кроссовки «спортстайл», которые не украшают женские ножки», — комментирует пользователь Иван.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Когда вижу кроссовки на девушке, то думаю, что это хорошо — сразу создается впечатление, что она занимается спортом и бегает по утрам, а не спит до обеда. Жену тоже склоняю к тому, чтобы почаще носила кроссовки , — поделился с «Известиями» любитель бега на длинные дистанции Валерий Бузовкин. — Всегда обращаю внимание на фирму-изготовителя. Это подсказывает, каким именно видом спорта увлекается человек.

Однако и эксперт по этикету Юлия Сильванская подчеркивает, что при выборе обуви не стоит забывать, что существуют спортивные кроссовки, а есть уличные, для повседневной носки.

— В большинстве случаев спортивные будут не уместны. С точки зрения классического дресс-кода такие кроссовки являются обувью только для спорта. Если мы говорим об уличной обуви, то нужно ориентироваться в видах дресс-кодов, понимать, какая обувь к какому из них относится и на каких мероприятиях эти дресс-коды действуют по умолчанию, если их не указывают в приглашениях, — рассуждает Юлия Сильванская.

Эксперт обращает внимание: если человека, например, пригласили на вечернее торжество, а в приглашении указан дресс-код Cocktail или Black Tie, то ни кроссовки, ни кеды для этого праздника не подойдут. На свадьбу в подобной обуви можно прийти, только если в приглашении указано, что это тематическая вечеринка в спортивном или расслабленно-свободном стиле.