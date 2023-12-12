Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский на заседании СБ ООН заявил о бесполезности поставок оружия для Украины
Мир
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Общество
Сроки поставок импортных автозапчастей стали достигать полутора лет
Мир
В США заявили о планах узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане
Мир
Глава МВД Франции запросил отставку после отклонения законопроекта о миграции
Мир
Послы РФ и Киргизии в ФРГ посетили Русский дом в честь юбилея Чингиза Айтматова
Мир
МВФ одобрил Украине очередной транш объемом $900 млн
Мир
Зеленский вновь попросил у конгресса США вооружение для ВСУ
Общество
Зорькин назвал Конституцию РФ главной ценностью правового хозяйства страны
Общество
Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о включении Украины в союз
Мир
Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ
Мир
The Telegraph рассказала о заражениях в рядах ВСУ устойчивой к антибиотикам инфекцией
Общество
Суд отменил арест ученому Цветкову по делу о серии убийств 20-летней давности
Мир
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

В Минтруде указали на недопустимость заключения трудовых договоров с релокантами

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По мнению Минтруда, заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова на портале «КонсультантПлюс» («Известия» с ним ознакомились).

Домашняя работа: около 40% релокантов решили вернуться в Россию
Почему граждан потянуло на родину и продолжится ли этот тренд

Трудовые отношения предполагают ряд прав и обязанностей сотрудников и работодателей, которые в полной мере могут быть обеспечены только в пределах страны, сказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Как объяснили в ведомстве, в других государствах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, также отличаются условия по обеспечению социального и медицинского страхования персонала.

«Постоянное сотрудничество с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений с учетом особенностей как российского, так и зарубежного законодательства», — добавили в министерстве.

Минтруд не может призывать работодателей не заключать договоры с уехавшими — только подчеркивать их противоречия законодательству, отметил консультант ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Токарев. Однако, по его словам, Трудовой кодекс не содержит запретов на контракты с дистанционными работниками.

«При трудовых отношениях с гражданами, работающими из-за рубежа, могут возникнуть проблемы с начислением зарплат, переводом страховых взносов, а также с техникой безопасности», — подчеркнула профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Ставки НДФЛ для резидентов и релокантов уравнены и составляют 13% либо 15%, напомнил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. В этом плане и для компаний, и для бюджета не имеет значения, в какой стране находится дистанционный сотрудник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пресечь заграницу: в Минтруде выступили против трудовых договоров с релокантами

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023