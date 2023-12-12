Пресечь заграницу: в Минтруде выступили против трудовых договоров с релокантами

Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме эксперта Минтруда (есть у «Известий»). Дело в том, что права и обязанности сотрудников и работодателей могут обеспечиваться только в пределах страны, объяснили «Известиям» в ведомстве . Сотрудничество с «заграничными удаленщиками» также может обернуться проблемами при уплате налогов, страховых взносов, обеспечении безопасности персонала. Так что с релокантами лучше заключать гражданско-правовой договор, добавили там. Сейчас закон не запрещает заключать трудовой договор с уехавшими и письмо Минтруда не имеет юридической силы , отмечают юристы.

Можно ли заключать трудовой договор с уехавшими за границу

По закону, у россиян нет прямой обязанности уведомлять начальство о выезде за границу. При этом если сотрудник собирается работать удаленно из другой страны, то он должен поставить руководство в известность . Иначе это будет нарушением условий трудового договора о месте деятельности. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова (на официальном сайте ведомства его должность обозначена как «начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции» Минтруда).

«Известия» ознакомились с документом. Он размещен на портале «КонсультантПлюс» — это справочная система с базой правовой информации. Один из разделов ресурса посвящен вопросам пользователей, которые публикуются анонимно. На них представители профильных ведомств готовят официальные ответы.

В своем письме сотрудник Минтруда отвечает на вопрос «В каких случаях работник должен уведомлять работодателя о выезде за границу?» . Как отмечается на портале, ответ актуален на 8 декабря 2023 года. В документе также содержится позиция ведомства относительно заключения трудовых договоров с уехавшими россиянами.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

« По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается », — говорится в письме.

Трудовые отношения предполагают ряд прав и обязанностей сотрудников и работодателей, которые могут в полной мере обеспечиваться только в пределах страны , заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там объяснили: в других государствах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, также отличаются условия по обеспечению социального и медицинского страхования персонала .

Трудовое законодательство носит национальный характер, то есть нормы права регулируют рабочие отношения внутри страны, подчеркнули в ведомстве. В министерстве добавили: с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), учитывая особенности местного и зарубежного законодательства.

Как законодательство регулирует работу россиян из-за рубежа

Выезд работника за границу также имеет значение для налогообложения , подчеркивается в письме сотрудника Минтруда. Там говорится: ответственность за правильное определение налогового статуса сотрудника лежит на компании . Подчиненный не обязан уведомлять, резидент он или нет, но организация вправе запросить необходимые документы.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Никаких запретов и ограничений в Трудовом кодексе (ТК) для релокантов нет , отметила партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Более того, по ее словам, большинство судов поддерживают дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.

В соответствии с ТК, правила кодекса распространяются на граждан, которые работают именно на территории России , напомнила председатель исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Если сотрудник находится за границей, нормы кодекса не применяются, добавила она.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Минтруд не может призывать или заставлять работодателей не заключать договоры с уехавшими — только подчеркивать их противоречия законодательству . Однако ТК не содержит запретов на контракты с дистанционными работниками. Поэтому число компаний, у которых есть в штате зарубежные удаленщики, увеличивается, — сказал консультант ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Токарев.

Письмо Минтруда не имеет юридической силы, однако оно может иметь вес при решении трудовых споров , отметила Наталья Грешнова.

Какие риски для работодателя несет заключение трудового договора с релокантами

При трудовых отношениях с гражданами, работающими из-за рубежа, могут возникнуть проблемы с начислением зарплат, переводом страховых взносов, а также с техникой безопасности , рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.

— Некоторые компании используют переход на договоры ГПХ или неформальную занятость. Но здесь есть риск при проверке налоговых органов, что такие отношения будут переквалифицированы в трудовые. Организации придется выплатить все сборы и штрафы, — уверена эксперт.

Есть и чисто человеческие проблемы при организации работы сотрудника из-за рубежа: разница во времени, риски утечки информации, страхование от травматизма, перечислила Наталья Грешнова из АЮР.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Часто возникают бытовые трудности. Что признавать больничным листом и как его оплачивать? Как уведомлять работника, если он пропал? Кто оплачивает транспортные расходы, если сотрудника вызвали в российский офис или направили в командировку? Как оплачивать расходы за интернет, электричество? — добавила Анна Иванова из BGP Litigation.

Впрочем, с точки зрения производительности труда не важно, работает дистанционный работник в России или из-за границы, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, сегодня в экономике РФ колоссальная нехватка кадров и запрет на удаленную работу из-за рубежа может только усугубить этот дефицит. Тем более что значительная часть релокантов — это высококвалифицированные, важные для страны специалисты.

— Теперь ставки НДФЛ для резидентов и релокантов уравнены и составляют 13% (либо 15% — для зарабатывающих более 5 млн в год). В этом плане и для компаний, и для бюджета не имеет значения, в какой стране находится дистанционный сотрудник , — напомнил Агван Микаелян.

По его словам, показательно, что изначально планировалось обложить уехавших россиян налогом в 30%, однако идею быстро отвергли, что вполне разумно.