Пресечь заграницу: в Минтруде выступили против трудовых договоров с релокантами
Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме эксперта Минтруда (есть у «Известий»). Дело в том, что права и обязанности сотрудников и работодателей могут обеспечиваться только в пределах страны, объяснили «Известиям» в ведомстве. Сотрудничество с «заграничными удаленщиками» также может обернуться проблемами при уплате налогов, страховых взносов, обеспечении безопасности персонала. Так что с релокантами лучше заключать гражданско-правовой договор, добавили там. Сейчас закон не запрещает заключать трудовой договор с уехавшими и письмо Минтруда не имеет юридической силы, отмечают юристы.
Можно ли заключать трудовой договор с уехавшими за границу
По закону, у россиян нет прямой обязанности уведомлять начальство о выезде за границу. При этом если сотрудник собирается работать удаленно из другой страны, то он должен поставить руководство в известность. Иначе это будет нарушением условий трудового договора о месте деятельности. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова (на официальном сайте ведомства его должность обозначена как «начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции» Минтруда).
«Известия» ознакомились с документом. Он размещен на портале «КонсультантПлюс» — это справочная система с базой правовой информации. Один из разделов ресурса посвящен вопросам пользователей, которые публикуются анонимно. На них представители профильных ведомств готовят официальные ответы.
В своем письме сотрудник Минтруда отвечает на вопрос «В каких случаях работник должен уведомлять работодателя о выезде за границу?». Как отмечается на портале, ответ актуален на 8 декабря 2023 года. В документе также содержится позиция ведомства относительно заключения трудовых договоров с уехавшими россиянами.
«По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — говорится в письме.
Трудовые отношения предполагают ряд прав и обязанностей сотрудников и работодателей, которые могут в полной мере обеспечиваться только в пределах страны, заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там объяснили: в других государствах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, также отличаются условия по обеспечению социального и медицинского страхования персонала.
Трудовое законодательство носит национальный характер, то есть нормы права регулируют рабочие отношения внутри страны, подчеркнули в ведомстве. В министерстве добавили: с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), учитывая особенности местного и зарубежного законодательства.
Как законодательство регулирует работу россиян из-за рубежа
Выезд работника за границу также имеет значение для налогообложения, подчеркивается в письме сотрудника Минтруда. Там говорится: ответственность за правильное определение налогового статуса сотрудника лежит на компании. Подчиненный не обязан уведомлять, резидент он или нет, но организация вправе запросить необходимые документы.
Никаких запретов и ограничений в Трудовом кодексе (ТК) для релокантов нет, отметила партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Более того, по ее словам, большинство судов поддерживают дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.
В соответствии с ТК, правила кодекса распространяются на граждан, которые работают именно на территории России, напомнила председатель исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Если сотрудник находится за границей, нормы кодекса не применяются, добавила она.
— Минтруд не может призывать или заставлять работодателей не заключать договоры с уехавшими — только подчеркивать их противоречия законодательству. Однако ТК не содержит запретов на контракты с дистанционными работниками. Поэтому число компаний, у которых есть в штате зарубежные удаленщики, увеличивается, — сказал консультант ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Токарев.
Письмо Минтруда не имеет юридической силы, однако оно может иметь вес при решении трудовых споров, отметила Наталья Грешнова.
Какие риски для работодателя несет заключение трудового договора с релокантами
При трудовых отношениях с гражданами, работающими из-за рубежа, могут возникнуть проблемы с начислением зарплат, переводом страховых взносов, а также с техникой безопасности, рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.
— Некоторые компании используют переход на договоры ГПХ или неформальную занятость. Но здесь есть риск при проверке налоговых органов, что такие отношения будут переквалифицированы в трудовые. Организации придется выплатить все сборы и штрафы, — уверена эксперт.
Есть и чисто человеческие проблемы при организации работы сотрудника из-за рубежа: разница во времени, риски утечки информации, страхование от травматизма, перечислила Наталья Грешнова из АЮР.
— Часто возникают бытовые трудности. Что признавать больничным листом и как его оплачивать? Как уведомлять работника, если он пропал? Кто оплачивает транспортные расходы, если сотрудника вызвали в российский офис или направили в командировку? Как оплачивать расходы за интернет, электричество? — добавила Анна Иванова из BGP Litigation.
Впрочем, с точки зрения производительности труда не важно, работает дистанционный работник в России или из-за границы, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, сегодня в экономике РФ колоссальная нехватка кадров и запрет на удаленную работу из-за рубежа может только усугубить этот дефицит. Тем более что значительная часть релокантов — это высококвалифицированные, важные для страны специалисты.
— Теперь ставки НДФЛ для резидентов и релокантов уравнены и составляют 13% (либо 15% — для зарабатывающих более 5 млн в год). В этом плане и для компаний, и для бюджета не имеет значения, в какой стране находится дистанционный сотрудник, — напомнил Агван Микаелян.
По его словам, показательно, что изначально планировалось обложить уехавших россиян налогом в 30%, однако идею быстро отвергли, что вполне разумно.