IT в милость: вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе

В России хотят создать программу поддержки «обратных» релокантов , чтобы решить проблему нехватки IT-специалистов. Их предложили восстанавливать на службе или искать им новую работу, а также предоставлять временное жилье и материальное пособие . Такая инициатива содержится в статье, опубликованной в последнем номере журнала ВНИИ труда. Дополнительные льготы поспособствуют возвращению части эмигрировавших айтишников, однако несильно снизят дефицит кадров , считают эксперты. По их словам, следует также создавать больше бюджетных мест по направлениям IT .

Лучшие условия

В условиях международных конфликтов резко усугубилась проблема оттока IT-специалистов , что может негативно повлиять на экономическую безопасность страны. Для решения этой проблемы в России предлагают создать программы поддержки «обратных» релокантов .

Такие рассуждения приводятся в статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет» («Известия» с ней ознакомились). Материал опубликован в сентябрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования», который выпускает ВНИИ труда.

Авторы предлагают восстанавливать вернувшихся граждан на работе или содействовать им в поиске нового места деятельности . Кроме того, по мнению экспертов, «обратным» релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия .

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В 2023 году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов , рассказали «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда. Там добавили: за январь–август было опубликовано 120 тыс. вакансий — около 15 тыс. ежемесячно. При этом больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет — в среднем по России работодатели готовы платить им от 150 тыс., а в Москве — от 200 тыс., продолжили в институте. Тогда как спрос на начинающих айтишников относительно удовлетворен на рынке , резюмировали во ВНИИ труда.

Авторы исследования также предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения проблемы нехватки кадров . Для этого необходимо разрабатывать программы, нацеленные на комплексное содействие адаптации иммигрантов в РФ и получение доступа к работе в индустрии, считают они.

Среди других мер стимулирования к возвращению уехавших программистов в статье указаны :

— создание благоприятных условий для работы в IT-сфере, улучшение инфраструктуры;

— развитие индустрии путем поддержки стартапов и инвестирования в инновационные проекты;

— улучшение условий работы в компаниях на корпоративном уровне, включая увеличение зарплат и предоставление льгот.

В статье приводится график по доле IT-специалистов в общей численности занятых в различных странах. Россия, в которой на 2021 год этот показатель составлял только 2,4%, находится в числе аутсайдеров, отмечают авторы. И отток программистов усугубил проблему.

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Как отмечают эксперты, отъезд специалистов объясняется четырьмя факторами . Во-первых, трудовая мобильность в целом присуща IT-индустрии в связи с возможностью удаленно работать. Во-вторых, в условиях дефицита персонала многие государства и корпорации переманивают сотрудников . Так, санкции против России сформировали условия для оттока интеллектуального капитала из страны. При этом уходящие компании попытались сохранить ценные кадры и для этого открывали офисы в соседних государствах и финансировали релокацию сотрудников.

В-третьих, до последнего времени в России не реализовывали меры по удержанию и привлечению специалистов. Только в 2022 году айтишникам были предоставлены преференции в виде льготной ипотеки и отсрочки от армии. Для компаний до конца 2024-го установили нулевую ставку на прибыль и на НДС для разработчиков, а также ввели пониженные тарифы страховых взносов и отменили проверки.

Наконец, в-четвертых, мигрируют в основном молодые люди, которых насчитывается больше 50% в IT-индустрии , резюмировали в статье.

Нюансы поддержки

«Известия» обратились в Минфин с вопросом о том, как там оценивают инициативу о стимулировании возвращения релокантов. Любые преференции могут стать мотивом вернуться на родину для уехавших специалистов, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Однако большинство айтишников уехали не потому, что им в России не нравились условия труда , продолжил он. Они эмигрировали из-за потенциальных рисков и сужения возможностей, связанных с наложением на страну санкций. При этом, несмотря на отъезд, большинство из них продолжают работать на компании в РФ .

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В целом можно поддержать предложения авторов инициативы, однако не следует давать релокантам привилегии за счет государства , считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, рынок должен быть равным для всех .

— Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад , то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Поэтому, даже если все покинувшие РФ айтишники вернутся, нехватка кадров останется , — полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Кроме того, уже сейчас обучение проходит порядка 350 тыс. студентов по направлениям IT , продолжил он. Таким образом наиболее целесообразно поддерживать этот трек насыщения рынка, создавая большее число бюджетных мест и повышая уровень подготовки специалистов, считает эксперт.

Что касается предложения привлекать кадры из-за рубежа, то есть смысл трудоустраивать прежде всего русскоговорящих специалистов из постсоветских республик — у них не будет проблем с языковым барьером и адаптацией, отметил Максим Максимов. По его словам, наибольшими резервами в этом смысле обладают Казахстан, Молдавия и Узбекистан.

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