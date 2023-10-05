IT в милость: вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе
В России хотят создать программу поддержки «обратных» релокантов, чтобы решить проблему нехватки IT-специалистов. Их предложили восстанавливать на службе или искать им новую работу, а также предоставлять временное жилье и материальное пособие. Такая инициатива содержится в статье, опубликованной в последнем номере журнала ВНИИ труда. Дополнительные льготы поспособствуют возвращению части эмигрировавших айтишников, однако несильно снизят дефицит кадров, считают эксперты. По их словам, следует также создавать больше бюджетных мест по направлениям IT.
Лучшие условия
В условиях международных конфликтов резко усугубилась проблема оттока IT-специалистов, что может негативно повлиять на экономическую безопасность страны. Для решения этой проблемы в России предлагают создать программы поддержки «обратных» релокантов.
Такие рассуждения приводятся в статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет» («Известия» с ней ознакомились). Материал опубликован в сентябрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования», который выпускает ВНИИ труда.
Авторы предлагают восстанавливать вернувшихся граждан на работе или содействовать им в поиске нового места деятельности. Кроме того, по мнению экспертов, «обратным» релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия.
В 2023 году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов, рассказали «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда. Там добавили: за январь–август было опубликовано 120 тыс. вакансий — около 15 тыс. ежемесячно. При этом больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет — в среднем по России работодатели готовы платить им от 150 тыс., а в Москве — от 200 тыс., продолжили в институте. Тогда как спрос на начинающих айтишников относительно удовлетворен на рынке, резюмировали во ВНИИ труда.
Авторы исследования также предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения проблемы нехватки кадров. Для этого необходимо разрабатывать программы, нацеленные на комплексное содействие адаптации иммигрантов в РФ и получение доступа к работе в индустрии, считают они.
Среди других мер стимулирования к возвращению уехавших программистов в статье указаны:
— создание благоприятных условий для работы в IT-сфере, улучшение инфраструктуры;
— развитие индустрии путем поддержки стартапов и инвестирования в инновационные проекты;
— улучшение условий работы в компаниях на корпоративном уровне, включая увеличение зарплат и предоставление льгот.
В статье приводится график по доле IT-специалистов в общей численности занятых в различных странах. Россия, в которой на 2021 год этот показатель составлял только 2,4%, находится в числе аутсайдеров, отмечают авторы. И отток программистов усугубил проблему.
Как отмечают эксперты, отъезд специалистов объясняется четырьмя факторами. Во-первых, трудовая мобильность в целом присуща IT-индустрии в связи с возможностью удаленно работать. Во-вторых, в условиях дефицита персонала многие государства и корпорации переманивают сотрудников. Так, санкции против России сформировали условия для оттока интеллектуального капитала из страны. При этом уходящие компании попытались сохранить ценные кадры и для этого открывали офисы в соседних государствах и финансировали релокацию сотрудников.
В-третьих, до последнего времени в России не реализовывали меры по удержанию и привлечению специалистов. Только в 2022 году айтишникам были предоставлены преференции в виде льготной ипотеки и отсрочки от армии. Для компаний до конца 2024-го установили нулевую ставку на прибыль и на НДС для разработчиков, а также ввели пониженные тарифы страховых взносов и отменили проверки.
Наконец, в-четвертых, мигрируют в основном молодые люди, которых насчитывается больше 50% в IT-индустрии, резюмировали в статье.
Нюансы поддержки
«Известия» обратились в Минфин с вопросом о том, как там оценивают инициативу о стимулировании возвращения релокантов. Любые преференции могут стать мотивом вернуться на родину для уехавших специалистов, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Однако большинство айтишников уехали не потому, что им в России не нравились условия труда, продолжил он. Они эмигрировали из-за потенциальных рисков и сужения возможностей, связанных с наложением на страну санкций. При этом, несмотря на отъезд, большинство из них продолжают работать на компании в РФ.
В целом можно поддержать предложения авторов инициативы, однако не следует давать релокантам привилегии за счет государства, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, рынок должен быть равным для всех.
— Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Поэтому, даже если все покинувшие РФ айтишники вернутся, нехватка кадров останется, — полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.
Кроме того, уже сейчас обучение проходит порядка 350 тыс. студентов по направлениям IT, продолжил он. Таким образом наиболее целесообразно поддерживать этот трек насыщения рынка, создавая большее число бюджетных мест и повышая уровень подготовки специалистов, считает эксперт.
Что касается предложения привлекать кадры из-за рубежа, то есть смысл трудоустраивать прежде всего русскоговорящих специалистов из постсоветских республик — у них не будет проблем с языковым барьером и адаптацией, отметил Максим Максимов. По его словам, наибольшими резервами в этом смысле обладают Казахстан, Молдавия и Узбекистан.
При этом проблема дефицита айтишников неоднозначно влияет на рынок труда, уверена профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. С одной стороны, работодатели вынуждены предлагать повышенные зарплаты, порой необоснованно, улучшенные условия труда и конкурентный соцпакет. Также предприятия вкладывают большие средства в развитие своего бренда. При этом снижаются качественные характеристики российских специалистов. По словам эксперта, это связано с оттоком квалифицированных кадров и недостаточной подготовкой таких сотрудников в период обучения.