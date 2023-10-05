 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Политика
Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Мир
Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
Мир
Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ
Спорт
УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября
Стиль
Во Франции выставят на аукцион шляпу Наполеона Бонапарта
Мир
В Италии установили личности всех погибших при падении автобуса с эстакады
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
/

IT в милость: вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе

А также во ВНИИ труда рекомендуют давать им временное жилье и материальное пособие
Фото: Getty Images/SeventyFour
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России хотят создать программу поддержки «обратных» релокантов, чтобы решить проблему нехватки IT-специалистов. Их предложили восстанавливать на службе или искать им новую работу, а также предоставлять временное жилье и материальное пособие. Такая инициатива содержится в статье, опубликованной в последнем номере журнала ВНИИ труда. Дополнительные льготы поспособствуют возвращению части эмигрировавших айтишников, однако несильно снизят дефицит кадров, считают эксперты. По их словам, следует также создавать больше бюджетных мест по направлениям IT.

Лучшие условия

В условиях международных конфликтов резко усугубилась проблема оттока IT-специалистов, что может негативно повлиять на экономическую безопасность страны. Для решения этой проблемы в России предлагают создать программы поддержки «обратных» релокантов.

Такие рассуждения приводятся в статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет» («Известия» с ней ознакомились). Материал опубликован в сентябрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования», который выпускает ВНИИ труда.

Авторы предлагают восстанавливать вернувшихся граждан на работе или содействовать им в поиске нового места деятельности. Кроме того, по мнению экспертов, «обратным» релокантам следует предоставлять психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия.

Купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2023 году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов, рассказали «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда. Там добавили: за январь–август было опубликовано 120 тыс. вакансий — около 15 тыс. ежемесячно. При этом больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет — в среднем по России работодатели готовы платить им от 150 тыс., а в Москве — от 200 тыс., продолжили в институте. Тогда как спрос на начинающих айтишников относительно удовлетворен на рынке, резюмировали во ВНИИ труда.

Авторы исследования также предлагают привлекать талантливых специалистов из-за рубежа для решения проблемы нехватки кадров. Для этого необходимо разрабатывать программы, нацеленные на комплексное содействие адаптации иммигрантов в РФ и получение доступа к работе в индустрии, считают они.

Среди других мер стимулирования к возвращению уехавших программистов в статье указаны:

— создание благоприятных условий для работы в IT-сфере, улучшение инфраструктуры;
— развитие индустрии путем поддержки стартапов и инвестирования в инновационные проекты;
— улучшение условий работы в компаниях на корпоративном уровне, включая увеличение зарплат и предоставление льгот.

В статье приводится график по доле IT-специалистов в общей численности занятых в различных странах. Россия, в которой на 2021 год этот показатель составлял только 2,4%, находится в числе аутсайдеров, отмечают авторы. И отток программистов усугубил проблему.

Программист
Фото: Getty Images/Михаил Руденко

Как отмечают эксперты, отъезд специалистов объясняется четырьмя факторами. Во-первых, трудовая мобильность в целом присуща IT-индустрии в связи с возможностью удаленно работать. Во-вторых, в условиях дефицита персонала многие государства и корпорации переманивают сотрудников. Так, санкции против России сформировали условия для оттока интеллектуального капитала из страны. При этом уходящие компании попытались сохранить ценные кадры и для этого открывали офисы в соседних государствах и финансировали релокацию сотрудников.

В-третьих, до последнего времени в России не реализовывали меры по удержанию и привлечению специалистов. Только в 2022 году айтишникам были предоставлены преференции в виде льготной ипотеки и отсрочки от армии. Для компаний до конца 2024-го установили нулевую ставку на прибыль и на НДС для разработчиков, а также ввели пониженные тарифы страховых взносов и отменили проверки.

Кадры в руки: почему в России безработица на историческом минимуме
В ближайшее время экономисты также не ждут ее всплеска

Наконец, в-четвертых, мигрируют в основном молодые люди, которых насчитывается больше 50% в IT-индустрии, резюмировали в статье.

Нюансы поддержки

«Известия» обратились в Минфин с вопросом о том, как там оценивают инициативу о стимулировании возвращения релокантов. Любые преференции могут стать мотивом вернуться на родину для уехавших специалистов, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Однако большинство айтишников уехали не потому, что им в России не нравились условия труда, продолжил он. Они эмигрировали из-за потенциальных рисков и сужения возможностей, связанных с наложением на страну санкций. При этом, несмотря на отъезд, большинство из них продолжают работать на компании в РФ.

Мужчина в аэропорту
Фото: Getty Images/Kathrin Ziegler

В целом можно поддержать предложения авторов инициативы, однако не следует давать релокантам привилегии за счет государства, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, рынок должен быть равным для всех.

Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Поэтому, даже если все покинувшие РФ айтишники вернутся, нехватка кадров останется, — полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Кроме того, уже сейчас обучение проходит порядка 350 тыс. студентов по направлениям IT, продолжил он. Таким образом наиболее целесообразно поддерживать этот трек насыщения рынка, создавая большее число бюджетных мест и повышая уровень подготовки специалистов, считает эксперт.

Что касается предложения привлекать кадры из-за рубежа, то есть смысл трудоустраивать прежде всего русскоговорящих специалистов из постсоветских республик — у них не будет проблем с языковым барьером и адаптацией, отметил Максим Максимов. По его словам, наибольшими резервами в этом смысле обладают Казахстан, Молдавия и Узбекистан.

Узбекский паспорт
Фото: Getty Images/Albert Karimov

При этом проблема дефицита айтишников неоднозначно влияет на рынок труда, уверена профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. С одной стороны, работодатели вынуждены предлагать повышенные зарплаты, порой необоснованно, улучшенные условия труда и конкурентный соцпакет. Также предприятия вкладывают большие средства в развитие своего бренда. При этом снижаются качественные характеристики российских специалистов. По словам эксперта, это связано с оттоком квалифицированных кадров и недостаточной подготовкой таких сотрудников в период обучения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир