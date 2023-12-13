Каждый восьмой россиянин заявил о планах открыть свой бизнес в 2024 году

Примерно каждый восьмой россиянин рассматривает возможность открытия своего бизнеса в 2024 году. Об этом 13 декабря «Известиям» сообщила компания IFORS Research после проведенного исследования, цель которого — определение предпринимательского потенциала россиян. На протяжении трех лет — с февраля 2020 года — опрос проходит в 85 регионах России, в каждой волне на вопросы отвечают 1600 респондентов старше 18 лет. Седьмая волна исследования была проведена в ноябре-декабре 2023 года.

Согласно результатам очередного замера, предпринимательский потенциал россиян — 13%, показатель остается стабильным на протяжении трех лет (вопрос задавался тем, кто не имеет собственного бизнеса).

У молодежи (возраст от 18 до 35 лет) желание открыть собственный бизнес выше, чем у других возрастных групп, и характерно 23% респондентов в данной возрастной категории.

Структура мотивов открыть бизнес сохраняет стабильность: большинство россиян, готовых открыть бизнес, в качестве причины открытия своего дела называют возможность реализовать себя (60%), 49% — возможность больше зарабатывать, а 39% видят самую привлекательную сторону предпринимательства в возможности не зависеть от работодателя.

Наиболее распространенные барьеры, препятствующие открытию собственного бизнеса, называемые россиянами: 48% — страх потери денег, называемые с одинаковой частотой (по 38%) — неуверенность в собственных силах и недостаток знаний, 29% — отсутствие идеи для бизнеса.

11 декабря опрос показал, что примерно половина россиян, 47%, готова уйти из компании из-за конфликтов с коллегами, 33% пойдут на данный шаг, если офис фирмы переедет на отдаленное от них место работы. Кроме того, примерно треть опрошенных, 31%, выразила готовность уйти с работы из-за конфликтной ситуации с непосредственным начальником, 25% респондентов — ввиду завышенного KPI, еще 15% могут сменить работу из-за отсутствия бонусов или медицинской страховки.