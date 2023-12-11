Посол РФ заявил о скором взаимодействии Танзании с БРИКС

Взаимодействие Танзании и БРИКС в скором времени будет включено в повестку дня. Об этом 11 декабря рассказал посол России в Дар-эс-Саламе Андрей Аветисян.

«Что касается взаимодействия Танзании с БРИКС, я думаю, что это неизбежно встанет в повестку дня, хотя бы потому, что с 1 января следующего года в БРИКС вступает Эфиопия», — сказал он на площадке международного клуба «Валдай», посвященной диалогу России и Африки.

Помимо Эфиопии в БРИКС в 2024 году вступят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее, 6 декабря, посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте рассказала, что ее страна рассчитывает стать полноценным участником БРИКС. По ее словам, МИД Боливии продолжит работу над полным вступлением, чтобы задействовать новые механизмы международных отношений, снижающие зависимость от доллара в торговых операциях.

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «Большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. Он отметил, что цель Запада — «снимать сливки» с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

Ранее, 22 ноября, американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик. Отмечается, что первоначальные участники объединения уже составляют 32% мировой экономики, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в то время как на всю G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, приходится 30%.

До этого, 17 ноября, президент России Владимир Путин допустил возможность включения Франции в БРИКС, если страна оставит заявку. 8 ноября президент Боливии Луис Арсе заявил, что США и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС — лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.