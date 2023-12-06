Посольство Боливии подтвердило желание страны вступить в БРИКС

Боливия рассчитывает стать полноценным участником БРИКС. Об этом «Известиям» заявили в диппредставительстве страны в России.

«Министерство иностранных дел Боливии продолжит работу над полным вступлением в БРИКС, чтобы задействовать новые механизмы международных отношений, снижающие зависимость от доллара в торговых операциях. Очевидно, что возможное включение Боливии в БРИКС будет зависеть от членов организации, которые в настоящее время определяют форматы присоединения новых членов и партнеров», –– сообщила «Известиям» посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.

Президент Боливии Луис Арсе ранее подчеркнул, что страна готова предложить действующим участникам БРИКС доступ к месторождениям лития.

«Наши литиевые месторождения, это наша основная сила для присоединения к любому альянсу», –– заявил Арсе.

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Сектор БРИКС: Боливия подтвердила желание вступить в объединение